İsrail, Türk gazetecinin ellerini ve gözlerini bağlayıp soğuk hava aracına koymuş

Gazeteci Ersin Çelik'in eşi Nuriye Çakmak Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırısı sırasında eşinin diğer yolculardan ayrılarak saatlerce soğukta tutulduğunu söyledi. Çelik, "Tüm yolculara yapılan kötü muamelenin dışında ona özel muamele yapılmasından hep endişe etmiştim. Korktuğum olmuş." dedi.

Haber Giriş : 04 Ekim 2025 21:23, Son Güncelleme : 04 Ekim 2025 22:27
Gazeteci Ersin Çelik, Gazze'ye insani yardım götüren filoda İsrail tarafından alıkonulmuş, 34 gün süren zorlu sürecin ardından Türkiye'ye dönmüştü. Eşi Nuriye Çakmak Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hem yaşadıkları süreci hem de eşine yönelik kötü muameleyi anlattı.

"31 Ağustos'ta uğurladım, 4 Ekim'de karşıladım. Tehditler, drone saldırıları, hatta fırtına. Teknedeki bir ayın her türlü zorluğu. Ama hiçbir şey bugünkü kadar yormamıştı beni." ifadelerini kullanan Çelik, eşinin İsrail'de gördüğü kötü muameleye dikkat çekti.

"Gözlerini ve ellerini bağlayıp saatlerce dolaştırmışlar"

Nuriye Çelik, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Tüm yolculardan ayırarak tek başına gözlerini, ellerini bağlayarak soğuk hava aracında saatlerce dolaştırmışlar. Üzerindeki hapishane kıyafetlerini çıkarırken yardım ederken fark ettim ne kadar eridiğini."

Çelik, eşinin adli tıp sürecinin sürdüğünü belirterek, "Şimdi adli tıp önünde evimize götürmek için muayenesinin bitmesini bekliyorum. Şükür kavuştuk ama belki de bu kutlu seferin izleriyle ilk kez yüz yüzeyim." dedi.

"Bu da geçecek. Gözümüz Gazze'de"

Paylaşımında yaşadığı duygusal süreci dile getiren Nuriye Çakmak Çelik, "Bu da bir süreç belli ki, bu da geçecek. Seninle iftihar ediyorum ve tüm yüreğimle Gazze için değdi diyorum. Gözümüz gönlümüz Gazze'yle kalmaya devam etsin vesselam." ifadelerini kullandı.

