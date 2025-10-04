İşte İsrail'in Sumud Filosu'ndan alıkoyduğu 10 Türk
Sumud Filosu Türkiye Delegasyon Sorumlusu Davut Daşkıran, Gazze'ye insani yardım taşıyan teknedeki 10 Türk vatandaşının İsrail tarafından alıkonulduğunu açıkladı. Dışişleri Bakanlığı, vatandaşların en kısa sürede Türkiye'ye getirileceğini bildirdi.
Gazze'ye insani yardım taşıyan Sumud Filosu'na yönelik İsrail saldırısının ardından yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.
Türkiye Delegasyon Sorumlusu Davut Daşkıran, 10 Türk vatandaşının halen İsrail'de alıkonulduğunu duyurdu.
Dışişleri Bakanlığı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Türk vatandaşlarının durumunun yakından takip edildiğini ve "en kısa sürede Türkiye'ye getirileceklerini" belirtti.
İsrail'in alıkoyduğu 10 Türk vatandaşı
Sumud Filosu Türkiye Delegasyonu tarafından paylaşılan bilgilere göre İsrail'de alıkonulan Türk vatandaşlarının isimleri şöyle:
Zeynel Abidin Özkan Sumud Filo'suna Ankara'dan Anfitap adına katıldı. Özkan daha önce Mavi Marmara gemisine katılmıştı. Muhammed Fatih Özkan Sinan ise Ayasofya'nın ibadete açılması sonrasında İstanbul sokaklarında tek başına bağırarak yaptığı "Ayasofya açıldı, şükürler olsun" söyleriyle biliniyor.
İsrail'in uluslararası sularda gerçekleştirdiği müdahalenin ardından Türk vatandaşlarının serbest bırakılması için diplomatik temasların sürdüğü bildirildi.