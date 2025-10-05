Taklit ve tağşiş listesi güncellendi: Kıyma diye kalp satmışlar

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan firmalara yönelik listesini bir kez daha güncelledi. Bakanlığın duyurusunda, "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar" başlıkları altında onlarca marka ve ürün kamuoyuyla paylaşıldı.

Son yapılan testlerde, peynir, bal, sucuk ve zeytinyağı gibi temel gıda ürünlerinde halk sağlığını tehdit eden hilelere rastlandı. En çarpıcı bulgulardan biri ise dana kıyma diye satılan ürünlerde kalp etine rastlanması oldu.

Bakanlık, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşması için denetimlerin aralıksız sürdüğünü ve hile yapan firmalara ağır yaptırımlar uygulandığını açıkladı.