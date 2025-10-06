KAP'a bildirildi: Getir Araç, Tiktak'a satıldı

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli fon yöneticisi Mubadala'nın ana hissedarı olduğu Getir Araç'ın tamamının, kısa dönem araç kiralama şirketi Tiktak'a satışı tamamlandı.

Şirketin hissedarı Anadolu Grubu Holding tarafından cuma gecesi KAP'a yapılan açıklamaya göre, şirketin bağlı ortaklığı Çelik Motor'un yüzde 25 ve Getir Perakende Lojistik A.Ş.'nin yüzde 75 oranlarında hissedarı olduğu Getir Araç'ın sermayesini temsil eden payların yüzde 100'ü, Tiktak Yeni Nesil Ulaşım Çözümleri ve Araç Kiralama A.Ş.'ye devredildi.

Anadolu Grubu'ndan yapılan açıklamada, pay devir sözleşmesinin 3 Ekim 2025 tarihinde imzalandığı ve aynı gün içinde devir işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.

Çelik Motor'a ait yüzde 25'lik payın devir bedeli 5 milyon 510 bin ABD doları olarak belirlendi.