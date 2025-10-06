81 ilde 'Gazze İçin Sessiz Çığlık' etkinliği düzenlendi

Edirne'de Saraçlar Caddesi'nde bir araya gelen kadınlar, ellerinde Filistin ve Türk bayrakları taşıyıp boyunlarına kefiye bağladı.

AK Parti Edirne Kadın Kolları Başkanı Yıldız Yeşilyurt, yaptığı açıklamada, Gazze'nin sessiz çığlığına ses olmak için el ele verdiklerini tüm dünyaya göstermek adına meydanlarda olduklarını söyledi.

Bugün 81 ilde kurdukları zincirin, Gazze'de evlatlarını kaybeden anne ve babaların, öksüz ve yetim bırakılan çocukların ve insanlığını kaybetmeyen herkesin zinciri olduğunu ifade eden Yeşilyurt, 'Biz, 'Yaralıları mı kurtaracaktım, şehitleri mi taşıyacaktım ya da bir torba un mu bulmaya çalışacaktım? Yemin ederim eve tek bir torba un getirip, çocuklarımın karnının doyacağını bilsem, ölüme razı olurum' diyen Gazzeli annenin sesi olmak için, bu sesi dünyaya duyurmak için buradayız." diye konuştu.

Yeşilyurt, slogan atmayıp vicdanlarıyla haykırdıklarını, sessiz kalmalarının Gazze'nin en gür çığlığı olacağını kaydetti.

Daha sonra kadınlar zincir oluşturarak bir süre yürüdü.

Açıklamaya AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve İl Başkanı Belgin İba da katıldı.

Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nde ise Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelen kadınlar ellerinde Filistin ve Türk Bayrakları ile el ele tutuşup "Gazze İçin Sessiz Çığlık" zinciri oluşturdu.

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Canan Genim, burada yaptığı konuşmada, Gazze'de yaşanan zulmü herkesin görmesi gerektiğini belirtti.

Barışçıl bir şekilde yola çıkan ve uluslararası sularda İsrail'in hukuksuz müdahalesine uğrayan Özgürlük Filosu Koalisyonu'nu dünyanın sadece seyrettiğini anlatan Genim, "Hamdolsun Türkiye, Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığıyla bu adaletsizlik karşısında da sessiz kalmadı. Sadece kendi ülkesinin vatandaşlarını değil, 13 ülkeden 101 vicdan sahibi gönüllünün de ülkelerine güvenle dönmelerini sağladı. Bizler de ablukayı delmek ve insanlık onurunu korumak için mücadele eden kahramanların ülkemize dönüşlerinde oradaydık." dedi.

Programa Belediye Başkan Yardımcısı Burak Süzülmüş, AK Parti İl Başkanı Yunus Ercan Daştaş ile partililer katıldı.

Tekirdağ'da ise Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kadınlar zincir oluşturup, basın açıklaması yaptı.

Yozgat

Yozgat Otogar mevkisinde toplanan kadınlar, ellerindeki pankartlar ile Türk ve Filistin bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada basın açıklaması yapan AK Parti Yozgat Kadın Kolları Başkanı Hatice Sarı Öçal, bugün kadınlar olarak Gazze'nin sessiz çığlığına ses olmak için el ele vererek tüm dünyaya göstermek adına meydanlarda olduklarını söyledi.

Öçal, barışçıl bir şekilde yola çıkan ve uluslararası sularda haydut İsrail'in hukuksuz müdahalesine uğrayan Küresel Sumud Filosu'nu dünyanın öylece seyrettiğini, Türkiye'nin ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığıyla bu adaletsizlik karşısında sessiz kalmadığını belirtti.

Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.

Niğde

Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda toplanan AK Parti Kadın Kolları üyeleri meydanda zincir oluşturdu.

AK Parti Niğde İl Kadın Kolları Başkanı Nurdan Özkul, burada yaptığı açıklamada, sadece kadın kimlikleriyle meydanlarda olduklarını ifade ederek, meselenin dünyadaki taşıdıkları unvanların olmadığını ve insanlık meselesi olduğunu dile getirdi.

Etkinliğe, Niğde Belediye Başkan Vekili Muharrem Ciftçibaşı, İl Genel Meclisi Başkanı Ömer Kılıç ve partililer katıldı.

Kayseri

Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan AK Parti'li kadınlar, ellerindeki "özgür Filistin", "özgür Gazze", "sözün bittiği yer" yazılı döviz ve pankartlarla meydanda halka oluşturdu.

AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, yaptığı açıklamada, "Slogan atmıyoruz, vicdanlarımızla haykırıyoruz. Çünkü bazı sessizlikler vardır ki arşı yere indirir. Bizim sessizliğimiz, Gazze'nin en gür çığlığı olacaktır." diye konuştu.

Etkinlik, kadınların Sivas Caddesi'nde yürüyüş yapmasının ardından sona erdi.

Kırşehir

AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı önünde toplanan kadınlar, ellerinde Gazze'yi destekleyen döviz ve pankartlarla Ahi Evran Külliyesi'ne kadar yürüdü.

Burada konuşan AK Parti Kırşehir İl Kadın Kolları Başkanı Fatma Yılmaz, yaşananların ağır bir zulüm ve insanlık dramı olduğunu hatırlattı.

Yılmaz, "Kırşehir'den ve Türkiye'nin tüm illerinden dünyanın dört bir yanındaki kadınlara, kız kardeşlerimize sesleniyoruz. Nehirden denize özgür Filistin. Bugün tek bir şey söylüyoruz, vicdanlarımızla haykırıyoruz. Barış kadınla mümkündür." ifadesini kullandı.

Aydın

AK Parti Aydın İl Kadın Kolları tarafından İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırıma, Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek ve Özgürlük Filosu Koalisyonu'na destek amacıyla Atatürk Kent Meydanı'nda "Gazze İçin Sessiz Çığlık" etkinliği düzenlendi.

Programda konuşan AK Parti Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Şahika Edremit, Gazze'nin sessiz çığlığına ses olmak için el ele verdiklerini tüm dünyaya göstermek istediklerini söyledi.

"Eve tek bir torba un getirip çocuklarımın karnının doyacağını bilsem ölüme razı olurum." diyen Gazzeli annenin sesini duyurmaya çalıştıklarını dile getiren Edremit, "Bizim sessizliğimiz, Gazze'nin en gür çığlığı olacaktır." dedi.

Etkinliğe, Aydın'da temaslarda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın yanı sıra AK Parti Milletvekilleri Seda Sarıbaş ve Ömer Özmen, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdem de katıldı.

İzmir

İzmir'de Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen AK Parti'li kadınlar, "Özgür Filistin", "Mazlumun duası zalimi yıkar", "Filistin özgür olacak" yazılı pankartları taşıdı.

AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Emel Dalkıran, yaptığı açıklamada, Gazze'nin sessiz çığlığına ses olmak, bunu tüm dünyaya göstermek için meydanlarda olduklarını söyledi.

Türkiye'nin 81 ilinde zincir oluşturduklarını belirten Dalkıran, şöyle konuştu:

"Gazze'de evlatlarını kaybeden anne babaların, öksüz ve yetim bırakılan çocukların, insanlığını kaybetmeyen herkesin zinciridir. Bu zulmü görmezden gelen herkese soruyorum, kalbiniz nerede? Bugün Türkiye'den tüm dünyaya tek bir şey söylüyoruz. Barış kadınla mümkündür. Slogan atmıyoruz, vicdanlarımızla haykırıyoruz. Çünkü bazı sessizlikler vardır ki, arşı yere indirir. Bizim sessizliğimiz, Gazze'nin en gür çığlığı olacaktır."

Açıklamanın ardından AK Parti İl Kadın Kolları üyeleri zincir oluşturarak sessiz bir şekilde Konak Meydanı'na kadar yürüdü.

Etkinliğe, AK Parti İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı ve Şebnem Bursalı da katıldı.

Uşak

Uşak'ta 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda düzenlenen programda katılımcılar "Filistin özgür olacak", "Özgür Filistin" yazılı dövizleri taşıdı. Bazı vatandaşlar da ellerinde Gazze'deki yıkımı anlatan fotoğraflar taşıdı.

AK Parti Uşak İl Kadın Kolları Başkanı Hilal Sabancı, barışçıl bir şekilde yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nun İsrail'in hukuksuz müdahalesiyle karşılaştığını hatırlattı.

Birçok dünya ülkesinin müdahaleyi seyrettiğini anlatan Sabancı, "Hamdolsun Türkiye, Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığıyla bu adaletsizlik karşısında sessiz kalmadı. Sadece kendi ülkesinin vatandaşlarını değil, 13 ülkeden 101 vicdan sahibi gönüllünün de ülkelerine güvenle dönmelerini sağladı." ifadelerini kullandı.

Programa, AK Parti Uşak Milletvekili Fahrettin Tuğrul ve İl Başkanı Himmet Yaşar da katıldı.

Denizli

Bayramyeri Meydanı'nda toplanan kadınlar, "Özgür Gazze " ve "Özgür Filistin" dövizleri taşıdı.

Katılımcılar zaman zaman "Filistin özgür kalacak" şeklinde slogan attı.

Burada konuşan AK Parti Denizli İl Kadın Kolları Başkanı Münevver Tekaslan, Gazze'nin sessiz çığlığını tüm dünyaya duyurmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Tekaslan, İsrail'in Filistin'de insanlığı katlettiğini kaydetti.

Programa AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök ve AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu da katıldı.

Manisa

Manisa'da kadınlar, Hatuniye Camisi önünde "Sessiz Çığlık Zinciri" oluşturdu.

Etkinlikte konuşan AK Parti Manisa İl Kadın Kolları Başkanı Ebru Kaplan, "Duvarlara kanla yazılmış isimler, yitip giden hayaller ve hiç göremeyecek çocukluklar var. Bu acının adı Gazze." dedi.

Gazze'deki annelerin sesi olmak için meydanlarda buluştuklarını anlatan Kaplan, "(Bir torba un bulabilsem ölüme razıyım) diyen Gazzeli annenin sesine ses olmak için buradayız. Gazze, bu çağın insanlık imtihanıdır." diye konuştu.

Adana

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki İstasyon Meydanı'nda düzenlenen "Gazze İçin Sessiz Çığlık" etkinliğine, AK Parti il ve ilçe kadın kolları üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Kadınlar, İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'de yaşanan insanlık dramına tepki göstermek, soykırıma karşı vicdanın ve dayanışmanın gücünü simgelemek için el ele tutuşup zincir oluşturarak sessiz duruş sergiledi.

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Hacer Söylemez, yaptığı açıklamada, İsrail'in zulmünü görmezden gelenlere "Kalbiniz nerede?" diyerek tepki gösterdi.

Barışın kadınlarla mümkün olduğunu belirten Söylemez, "Yüce Rabb'imiz mealen 'Bir insanı öldüren, bütün insanlığı öldürmüş gibidir, bir canı yaşatan, bütün insanlığı yaşatmış gibidir' diye buyuruyor. Gazze, bu ilahi kelamın sarsıcı bir imtihanıdır." dedi.

AK Parti İl Başkanı Tamer Dağlı da etkinliğe destek olmak için kadınların yanında yer aldı.



