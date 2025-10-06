İsrail, Greta Thunberg dahil 171 aktivisti daha sınır dışı etti

İsrail Dışişleri Bakanlığının, Amerikan X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan yazılı açıklamada, Küresel Sumud Filosu'ndan alıkonan 171 aktivistin Yunanistan ve Slovakya'ya gönderildiği belirtildi.

Sınır dışı edilenler arasında İsveçli çevre aktivisti Greta Thunberg'in de bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, Thunberg'in de yer aldığı bazı aktivistlerin hava limanında sınır dışı edilirken çekilen fotoğraflarına da yer verildi.

Thunberg ve fotoğraflarda yer alan diğer aktivistlere tek renk elbise giydirilmiş olması dikkati çekti.

- Küresel Sumud Filosu

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaşmıştı.

Filoya saldıran İsrail ordusu, onlarca tekne ve gemiyi yasa dışı şekilde ele geçirerek yüzlerce yolcusunu alıkoymuştu.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo özelliği taşıyordu.