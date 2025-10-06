Halkbank açıkladı: ABD Yüksek Mahkemesi temyiz başvurusunu reddetti
O ilde korkutan tablo: 2 bin bina direkt fay hattı üzerinde!
Bakan Tekin'den AGS kontenjanlarına dair açıklama
O ilde su fiyatı şikayet edildi: Bakanlık ülke genelinde denetime çıktı
MEB'den okullara 'Filistin Farkındalık Etkinlikleri düzenlensin' talimatı
YKS Ek Yerleştirme Sonuçları açıklandı
Başkanı çileden çıkaran görüntüler: 'Çocuklarına yedirir misin?'
Darphane 8 ay sonra o madeni paraları yeniden bastı
Türkiye'nin 11'inci kara yolu ekolojik köprüsü geliyor
Gıda zehirlenmesi şüphesi: 119 öğrenci hastanelik oldu
Erdoğan: Dışarıdan doğalgaz almak bakkaldan gazoz almaya benzemez
Ankara'dan 9 ayda 11,4 milyar dolarlık ihracat
Kapıkule'de 113 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Dışişleri: İsrail'de tutulan 14 Türk için girişimler sürüyor
Emlak ilanlarında fahiş artışa 172 milyon TL ceza
AK Parti 11. Yargı Paketi'ne son şeklini verecek
İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.'ye operasyon: 21 gözaltı
Yargılamalar Hızlanıyor: Adalet Bakanlığı'ndan Yeni Adımlar
Kuvvetli Yağış Uyarısı: Hangi İllerde Sağanak Bekleniyor?
Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada 2 ölü, 5 yaralı
Ankaray geçici olarak kapatıldı
Müşteriyi balıkla dövdüler
Yeni haftada hava nasıl olacak?
'Ankara'da 300 bin vicdan yerinden doğrulup ayağa kalktı'
Etek giyen üniversite öğrencisine saldırı: Gözaltına alındı
Ankara'da su kesintisi devam ediyor!
İstanbul Adli Tıp Kurumu'na dev yeni bina! İhale yarın
Valilikten Küresel Sumud Filosu üyesine gözaltı iddiasına açıklama
İTO Başkanı: Enflasyonu yenmek için gıda fiyatları düşürülmeli
Rapor tamamlandı: 12 yıllık zorunlu eğitim kısalıyor mu?
Ana sayfaHaberler Yerel Haberler

'Bu kadarı olmaz' dedirten görüntüler: Fayton çeken ata alkol içirdiler

Muğla'nın Yatağan ilçesinde bir düğünde ata bile alkollü içki içirdiler. Vatandaş kamerasına yansıyan görüntüler tepki çekerken sürekli alkollü içki verildiği öğrenilen atın bağımlı hale geldiği öğrenildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 06 Ekim 2025 16:34, Son Güncelleme : 06 Ekim 2025 17:21
'Bu kadarı olmaz' dedirten görüntüler: Fayton çeken ata alkol içirdiler

Muğla'nın Yatağan ilçesinde C.Ö. isimli bir şahıs, oğlu için sünnet düğünü yaptı. Düğün programı kapsamında sünnet çocuğunu gezdirmesi için fayton çağırıldı. Yatağan Ahmet Toksöz Caddesi'nde sünnet çocuğunu fayton ile taşıyacak olan ata, sahibi tarafından alkollü içecek verilmesi görenleri şaşırttı. Yemek tabağı içinde fayton atına alkol içirildiğini gören bazı vatandaşlar bu durumu cep telefonuyla kaydetti. Tepki çeken olayın görüntüleri kameralara bu şekilde yansırken, zavallı atın alkol bağımlısı yapıldığı görüldü.

