Özvar: Üniversite başarısı öğrencilerin aktif katılımıyla mümkün

TBMM, güvenlik ve ekonomi odaklı yoğun haftaya başlıyor
TBMM, güvenlik ve ekonomi odaklı yoğun haftaya başlıyor
TCMB: Eylül enflasyonunda okul, kira ve gıda etkisi öne çıktı
TCMB: Eylül enflasyonunda okul, kira ve gıda etkisi öne çıktı
Milli Dayanışma Komisyonu emekli askerleri dinleyecek
Milli Dayanışma Komisyonu emekli askerleri dinleyecek
Halkbank açıkladı: ABD Yüksek Mahkemesi temyiz başvurusunu reddetti
Halkbank açıkladı: ABD Yüksek Mahkemesi temyiz başvurusunu reddetti
O ilde korkutan tablo: 2 bin bina direkt fay hattı üzerinde!
O ilde korkutan tablo: 2 bin bina direkt fay hattı üzerinde!
Bakan Tekin'den AGS kontenjanlarına dair açıklama
Bakan Tekin'den AGS kontenjanlarına dair açıklama
O ilde su fiyatı şikayet edildi: Bakanlık ülke genelinde denetime çıktı
O ilde su fiyatı şikayet edildi: Bakanlık ülke genelinde denetime çıktı
MEB'den okullara 'Filistin Farkındalık Etkinlikleri düzenlensin' talimatı
MEB'den okullara 'Filistin Farkındalık Etkinlikleri düzenlensin' talimatı
YKS Ek Yerleştirme Sonuçları açıklandı
YKS Ek Yerleştirme Sonuçları açıklandı
Başkanı çileden çıkaran görüntüler: 'Çocuklarına yedirir misin?'
Başkanı çileden çıkaran görüntüler: 'Çocuklarına yedirir misin?'
Darphane 8 ay sonra o madeni paraları yeniden bastı
Darphane 8 ay sonra o madeni paraları yeniden bastı
Türkiye'nin 11'inci kara yolu ekolojik köprüsü geliyor
Türkiye'nin 11'inci kara yolu ekolojik köprüsü geliyor
Gıda zehirlenmesi şüphesi: 119 öğrenci hastanelik oldu
Gıda zehirlenmesi şüphesi: 119 öğrenci hastanelik oldu
Erdoğan: Dışarıdan doğalgaz almak bakkaldan gazoz almaya benzemez
Erdoğan: Dışarıdan doğalgaz almak bakkaldan gazoz almaya benzemez
Ankara'dan 9 ayda 11,4 milyar dolarlık ihracat
Ankara'dan 9 ayda 11,4 milyar dolarlık ihracat
Kapıkule'de 113 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Kapıkule'de 113 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Dışişleri: İsrail'de tutulan 14 Türk için girişimler sürüyor
Dışişleri: İsrail'de tutulan 14 Türk için girişimler sürüyor
Emlak ilanlarında fahiş artışa 172 milyon TL ceza
Emlak ilanlarında fahiş artışa 172 milyon TL ceza
AK Parti 11. Yargı Paketi'ne son şeklini verecek
AK Parti 11. Yargı Paketi'ne son şeklini verecek
İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.'ye operasyon: 21 gözaltı
İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.'ye operasyon: 21 gözaltı
Yargılamalar Hızlanıyor: Adalet Bakanlığı'ndan Yeni Adımlar
Yargılamalar Hızlanıyor: Adalet Bakanlığı'ndan Yeni Adımlar
Kuvvetli Yağış Uyarısı: Hangi İllerde Sağanak Bekleniyor?
Kuvvetli Yağış Uyarısı: Hangi İllerde Sağanak Bekleniyor?
Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada 2 ölü, 5 yaralı
Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada 2 ölü, 5 yaralı
Ankaray geçici olarak kapatıldı
Ankaray geçici olarak kapatıldı
Müşteriyi balıkla dövdüler
Müşteriyi balıkla dövdüler
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yeni haftada hava nasıl olacak?
'Ankara'da 300 bin vicdan yerinden doğrulup ayağa kalktı'
'Ankara'da 300 bin vicdan yerinden doğrulup ayağa kalktı'
Etek giyen üniversite öğrencisine saldırı: Gözaltına alındı
Etek giyen üniversite öğrencisine saldırı: Gözaltına alındı
Ankara'da su kesintisi devam ediyor!
Ankara'da su kesintisi devam ediyor!
İstanbul Adli Tıp Kurumu'na dev yeni bina! İhale yarın
İstanbul Adli Tıp Kurumu'na dev yeni bina! İhale yarın
Ana sayfaHaberler Eğitim

Özvar: Üniversite başarısı öğrencilerin aktif katılımıyla mümkün

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Eğer bir üniversite hizmet üretiyorsa, akademik performans ortaya koyuyorsa, bu süreçlerin tamamında mutlaka ama mutlaka öğrencilerimizin olması gerekiyor." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Ekim 2025 19:27, Son Güncelleme : 06 Ekim 2025 19:31
Yazdır
Özvar: Üniversite başarısı öğrencilerin aktif katılımıyla mümkün

Özvar, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi'nde düzenlenen "Genç Sohbet" programında öğrencilerle bir araya geldi.

Yeni akademik yılın hayırlı olması temennisinde bulunan Özvar, üniversitelerin başarısının yalnızca akademisyenlerin çalışmaları, makaleleri ve kitaplarıyla değil, aynı zamanda öğrencilerin gayretleriyle oluştuğunu dile getirdi.

Öğrencilerin elde ettiği başarılar ve üretkenliklerinin üniversitenin geleceğini doğrudan etkilediğini ifade eden Özvar, "Biz öğrencileri bir üniversitenin pasif öğrencileri olarak görmüyoruz. Biz öğrencilerimizi bir üniversitede üretime katılan aktif paydaş bir unsur olarak görüyoruz. Eğer bir üniversite hizmet üretiyorsa, akademik performans ortaya koyuyorsa, bu süreçlerin tamamında mutlaka ama mutlaka öğrencilerimizin olması gerekiyor. Eğer öğrenciler aktifse, öğrenciler bu süreçlerde rol alıyorlarsa o üniversiteler gerçekten daha başarılı oluyorlar." diye konuştu.

Özvar, öğrencilerin üniversitelerde ahlak ve erdeme dayalı kurduğu ilişkilerin mezuniyet sonrası hayatlarını olumlu yönde etkilediğine dikkati çekerek, "Aktif öğrencilik en az dersler kadar üniversitede üretilen her türlü üretim sürecine katılmanızla mümkün." ifadesini kullandı.

Öğrencilere eğitim hayatlarında yapmaları gerekenler konusunda tavsiyelerde bulunan Özvar, şöyle devam etti:

"Üniversite çağlarında eğitim öğretim hayatına devam ederken ilgili programlarınızla alakalı, bölümünüzle alakalı uygulamalara katılabilmek, mesleki tecrübe edinebileceğiniz fırsatların peşinden koşmak, hayata erkenden atılmanın belki en önemli hususlarından bir tanesi. Bu noktada sadece kampüs hayatıyla sınırlı kalmayan bir öğrencilik hayatını öneririm. Asıl olan kimseye muhtaç olmadan, kimsenin hakkına tecavüz etmeden, kendi elinizin emeğiyle, alnınızın teriyle kazandığınız geçimle yaşamanızdır. İnsan kendi el emeğinden daha tatlı yemeğin daha tatlısını yememiştir."

Özvar, Gazze'deki bazı üniversite rektörlerinin İsrail'in saldırılarında şehit olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

"Oradaki birçok öğretim üyesi Gazze'yi terk etmek zorunda kaldı. Gazze ikametli Filistinli bilim insanlarını Türkiye'de barındırıyoruz. Ayrıca Gazze'den gelmiş çok sayıda öğrenciye de ev sahipliği yapıyoruz. Bu sadece Gazze ile de sınırlı değil. Sudan'da iç çatışma çıkmıştı birkaç yıl önce, bu çatışma nedeniyle üniversitelerin birçoğu kapandı, eğitim öğretim durdu. Yükseköğretim Kurulu olarak Sudanlı üç üniversiteyi, ülkemizde üç ilimizin üç güzide üniversitesinde konuk ediyoruz rektörleri, öğretim üyeleri ve öğrencileriyle beraber."

Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu'yu da makamında ziyaret eden Özvar, Trabzon Üniversitesi Senato toplantısının başkanlığını yaptı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber