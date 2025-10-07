Bakan Açıkladı: İşte Yeni Dönemin Trafik Cezaları
Bakan Açıkladı: İşte Yeni Dönemin Trafik Cezaları
Devlet Bahçeli: CHP baltayı taşa vurmuştur
Devlet Bahçeli: CHP baltayı taşa vurmuştur
Eski AK Parti milletvekili gözaltına alındı
Eski AK Parti milletvekili gözaltına alındı
Ankara Merkezli 22 İlde Sahte E-İmza Operasyonu: 92 Gözaltı
Ankara Merkezli 22 İlde Sahte E-İmza Operasyonu: 92 Gözaltı
Karadeniz'de ikinci alarm! Sahil Güvenlik inceleme yapıyor
Karadeniz'de ikinci alarm! Sahil Güvenlik inceleme yapıyor
Benzin ve Motorine İndirim Geliyor
Benzin ve Motorine İndirim Geliyor
'Ankara'daki susuzluğun sebebi şaibeli Polatlı hattı'
'Ankara'daki susuzluğun sebebi şaibeli Polatlı hattı'
Mersin'de minibüs şarampole yuvarlandı: 5 ölü 14 Yaralı
Mersin'de minibüs şarampole yuvarlandı: 5 ölü 14 Yaralı
65 Yaş Aylığına Düzenleme: Nafaka Alanlar da Kapsama Alındı
65 Yaş Aylığına Düzenleme: Nafaka Alanlar da Kapsama Alındı
Kuvvetli yağış ve rüzgar bekleniyor: Hangi iller risk altında?
Kuvvetli yağış ve rüzgar bekleniyor: Hangi iller risk altında?
Vergi adaleti için yeni düzenleme! Çok kazanandan çok vergi
Vergi adaleti için yeni düzenleme! Çok kazanandan çok vergi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gidiyor
AFAD'da Deprem Bilim Kurulu Toplantısı
AFAD'da Deprem Bilim Kurulu Toplantısı
4 saatlik yolculuk 36 dakikaya iniyor! 18 milyar TL tasarruf sağlanacak
4 saatlik yolculuk 36 dakikaya iniyor! 18 milyar TL tasarruf sağlanacak
SPK Başkanı Gönül açıkladı: Halka arzda vites artırılacak!
SPK Başkanı Gönül açıkladı: Halka arzda vites artırılacak!
Meteoroloji İstanbul dahil 20 ili uyardı! Kuvvetli yağış geliyor
Meteoroloji İstanbul dahil 20 ili uyardı! Kuvvetli yağış geliyor
Başsavcılıktan Avukat Serdar Öktem'in öldürülmesine dair açıklama
Başsavcılıktan Avukat Serdar Öktem'in öldürülmesine dair açıklama
'Emekliye kiralık değildir' ilanına Bakanlıktan ceza
'Emekliye kiralık değildir' ilanına Bakanlıktan ceza
TBMM, güvenlik ve ekonomi odaklı yoğun haftaya başlıyor
TBMM, güvenlik ve ekonomi odaklı yoğun haftaya başlıyor
TCMB: Eylül enflasyonunda okul, kira ve gıda etkisi öne çıktı
TCMB: Eylül enflasyonunda okul, kira ve gıda etkisi öne çıktı
Milli Dayanışma Komisyonu emekli askerleri dinleyecek
Milli Dayanışma Komisyonu emekli askerleri dinleyecek
Halkbank açıkladı: ABD Yüksek Mahkemesi temyiz başvurusunu reddetti
Halkbank açıkladı: ABD Yüksek Mahkemesi temyiz başvurusunu reddetti
O ilde korkutan tablo: 2 bin bina direkt fay hattı üzerinde!
O ilde korkutan tablo: 2 bin bina direkt fay hattı üzerinde!
Bakan Tekin'den AGS kontenjanlarına dair açıklama
Bakan Tekin'den AGS kontenjanlarına dair açıklama
O ilde su fiyatı şikayet edildi: Bakanlık ülke genelinde denetime çıktı
O ilde su fiyatı şikayet edildi: Bakanlık ülke genelinde denetime çıktı
MEB'den okullara 'Filistin Farkındalık Etkinlikleri düzenlensin' talimatı
MEB'den okullara 'Filistin Farkındalık Etkinlikleri düzenlensin' talimatı
YKS Ek Yerleştirme Sonuçları açıklandı
YKS Ek Yerleştirme Sonuçları açıklandı
Başkanı çileden çıkaran görüntüler: 'Çocuklarına yedirir misin?'
Başkanı çileden çıkaran görüntüler: 'Çocuklarına yedirir misin?'
Darphane 8 ay sonra o madeni paraları yeniden bastı
Darphane 8 ay sonra o madeni paraları yeniden bastı
Türkiye'nin 11'inci kara yolu ekolojik köprüsü geliyor
Türkiye'nin 11'inci kara yolu ekolojik köprüsü geliyor
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

AFAD'da Deprem Bilim Kurulu Toplantısı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda (AFAD), Deprem Bilim Kurulu Toplantısı yapıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Ekim 2025 07:22, Son Güncelleme : 07 Ekim 2025 07:34
Yazdır
AFAD'da Deprem Bilim Kurulu Toplantısı

AFAD'ın NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamaya göre, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan'ın başkanlığındaki toplantı, Kurul üyesi akademisyenler ve birim yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşti.

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği güncelleme çalışmaları, Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı (UDSEP), Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP), kamuoyunun depremler konusunda bilgilendirilmesi ile ilgili usul ve esaslar, Deprem Bilim Kurulunun çalışmaları, muhtelif konularda üniversitelerle, afet konusunda akademik çalışmaları olan öğretim görevlileri ve ilgili kurum kuruluşlarla yapılan ve yapılması planlanan müşterek projeleri içeren gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda, katılımcıların görüş ve önerileri değerlendirildi, çeşitli kararlar alındı.

Depremlere hazırlıklı olmak, deprem zararlarını azaltmak, deprem öncesi, sırası ve sonrasına ilişkin yapılacak faaliyetler hakkında öneriler sunmak, depremle ilgili araştırmalar için politikaları ve öncelikleri belirlemek amacıyla kurulan Deprem Bilim Kurulunda şu isimler yer alıyor:

"Prof.Dr. Orhan Tatar (AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü), Prof.Dr. Ahmet Yakut (ODTÜ İnşaat Mühendisliği), Prof.Dr. Nuray Karancı (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Psikoloji), Prof.Dr. Alper İlki (İTÜ İnşaat Mühendisliği), Prof.Dr. Şerif Barış (Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği), Prof.Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan (Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Acil Tıp), Prof.Dr. Haluk Özener (İstanbul AFAD İl Müdürü/Boğaziçi Üniversitesi), Prof.Dr. Ahmet Can Altunışık (Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği), Prof.Dr. Şükrü Ersoy (Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi), Prof.Dr. Hasan Sözbilir (Dokuz Eylül Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği), Prof.Dr. Tahsin Yomralıoğlu (İTÜ Geomatik Mühendisliği), Dr. Ömer Emre (MTA emekli, FUGRO), Prof.Dr. Volkan Karabacak (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği), Prof.Dr. Bahadır Aktuğ (Ankara Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği)"

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber