Son hafta uyarısı: 1 milyon 904 bin kişinin ehliyeti geçersiz olacak!
İstanbul'da 'fahiş kira' sorununa ilk neşter: 15 bin kiralık konut geliyor!
Türkiye'de beyin göçü haritası çıkarıldı: En çok hangi bölümler göç verdi?
'Casusluk' soruşturmasında yeni detaylar: Seçmen bilgileri sızdırıldı!
Meteoroloji uyardı: Hafta sonu yağışlı hava etkili olacak
1,6 milyon kadın iş hayatına döndü!
Dışişleri'nde yeni büyükelçilik atamaları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Konut Projesi' Ayrıntıları
RTÜK'ün yeni başkanı belli oldu
Cevdet Yılmaz: KKTC'nin refahı için çalışmayı sürdüreceğiz
İstanbul'da Fırtına Alarmı! Okullar 16:00 Sonrası Tatil Edildi
Bakan Memişoğlu: Aile hekimlerinin standartları olacak
Sağlık Çalışanlarından Promosyon Anlaşmasına Sert Tepki
Yönerge yayımlandı: MEB'de Yapay Zeka Etik Kurulu kurulacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ateşkese uymuyor
Motorin İndirimi Kısa Sürdü: Yeni Zam Yolda
Bazı cep telefonu fiyatlarına indirim yolda
Yeni Şafak'tan Savcılara verilen 'süper yetki'ye tepki
Akran zorbalığı kameralarda: Okul Yakınında kız öğrencilerin kavgası
Valilik ve Bakanlıktan İstanbul için peş peşe uyarı
Trafik cezalarını artıran yasa teklifi 'rafa kaldırıldı' iddiası
Gençler Neden Evlenmek İstemiyor? AK Parti Saha Çalışması
Tütün ve Cep Telefonlarında ÖTV Düzenlemesi Resmi Gazete'de
İş dünyası 'faiz' kararını değerlendirdi: Önümüzü görme adına olumlu
TBMM'de kabul edildi: Türkiye'de UNRWA ofisi kurulacak
Görevden alınan İl Kültür ve Turizm Müdüründen imalı veda
Bakan Memişoğlu: ALO 171 hattıyla 6 milyon kişiye destek verdik
GİB'den 'kiralarla ilgili yeni vergi' iddialarına açıklama
EPDK'dan elektrik yönetmeliğinde değişiklik: Yeni sayaç ve tazminat düzenlemesi
HSK üyeliği için adaylar belli oldu
Meteoroloji uyardı: Hafta sonu yağışlı hava etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, hafta sonu hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Macit, yarın (Cumartesi) kıyı Ege, Karadeniz, Marmara ve İç Anadolu'nun kuzeyinde sağanakların devam edeceğini, özellikle Bursa, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde ve Batı Karadeniz'de kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi. Pazar günü yağışların Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyine kayacağını belirten Macit, hava sıcaklıklarının ise gelecek hafta ortasına kadar mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceğini söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Ekim 2025 16:14, Son Güncelleme : 24 Ekim 2025 16:15
Yurt genelinde hafta sonu yağışlı hava etkili olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, AA muhabirine, hafta sonu beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yarın kıyı Ege, Karadeniz, Marmara ve İç Anadolu Bölgesi'nin kuzeyinde yerel sağanakların devam edeceğini belirten Macit, yağışların özellikle Bursa, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde sabah saatlerinde, öğle saatlerinden itibaren ise Batı Karadeniz'de kuvvetli olmasının beklendiğini bildirdi.

Macit, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerine çıktığını, gelecek hafta ortasına kadar mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyretmeye devam edeceğini söyledi.

Pazar günü yağışların doğuya doğru hareket edeceğini aktaran Abdullah Macit, "Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Batı Karadeniz kıyılarında yağışların devam etmesini bekliyoruz." dedi.

Yeni haftayla birlikte yağışların yurdu terk edeceğini ancak kısa süre sonra yeni bir yağışlı havanın etkisine girileceğini belirten Macit, pazartesi günü Marmara ve Ege'de başlayacak yağışların salı ve çarşamba günü yurt geneline yayılmasının beklendiğini söyledi.

Üç büyükşehirde hava durumu

İstanbul'da akşam saatlerinde kuvvetli yağışın başlayacağını ve gece saatlerine kadar devam edeceğini kaydeden Macit, "Yarın normal sağanak yağış bekliyoruz. Bir de pazartesi günü sağanak yağışımız var. Hava sıcaklığı 23 ila 24 derece civarında olacak." dedi.

Macit, Ankara'da yarın orta kuvvette sağanak beklendiğini, pazar günü yağışın sona ermesinin öngörüldüğünü, hava sıcaklığının ise pazartesi günü 23 dereceye kadar çıkacağını bildirdi.

Abdullah Macit, İzmir'de kuvvetli yağış beklenmediğini, yerel olarak yağışların devam edeceğini ve yeni haftada hava sıcaklığının 24 ila 26 derece civarında seyredeceğini kaydetti.

