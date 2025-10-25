Trabzonspor'dan 131 hafta sonra 4'te 4'lük seri

Bordo-mavili ekibin maçtaki 2. golünü kaydeden 19 yaşındaki Oulai ise Trabzonspor'da ilk kez gol atma sevinci yaşadı.

Trabzonspor, en son şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunda teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 5 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı.

Ligde puanını 23'e yükselten Trabzonspor, maç fazlasıyla gelecek hafta deplasmanda karşılaşacağı lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını da 2'ye düşürdü.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde ligin 7. haftasında deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 4-3, ligin 8. haftasında sahasında Zecorner Kayserspor'u 4-0, ligin 9. haftasında da Rize'de Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ederek 3 maçlık seri yapan Karadeniz ekibi, ikas Eyüpspor'u da yenerek galibiyet serisini 4 maça taşıdı.

