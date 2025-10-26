Tarım ve Orman Bakanlığı personeline verilecek promosyon netleşti
Tarım ve Orman Bakanlığı personeline verilecek promosyon netleşti
Ana sayfaHaberler Siyasi

PKK'nın silah bırakmasına ilişkin ilk açıklamalar...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, terör örgütü PKK'nın Türkiye'den çekilme kararını 'terörsüz Türkiye' yol haritasında somut bir ilerleme olduğunu açıkladı. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ise kararı terörün tasfiyesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendirdiklerini ifade etti.

Haber Giriş : 26 Ekim 2025 10:30, Son Güncelleme : 26 Ekim 2025 11:41
Terör örgütü PKK, Türkiye'den çekilme kararı aldığını açıkladı.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, terör örgütünün kararına ilişkin açıklama yaptı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, PKK'nın silah bırakmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Çekilme yol haritasındaki ilerlemenin somut sonudur" dedi.

PKK, Türkiye'den tamamen çekildiğini açıkladı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, PKK'nın silah bırakmasına ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"PKK'nın Türkiye'nin içindeki unsurları ile Irak ve Suriye başta olmak üzere tüm bölgedeki silahlı ve illegal yapılarının feshi ve silah bırakmasının devam etmesi, "terörsüz Türkiye" sürecinin asli gündemidir. PKK'nın silah bırakmaya kesintisiz devam etmesi "terörsüz Türkiye" hedefinin yol haritasının ana başlığıdır.
Bugünkü gelişmelerle beraber, PKK'nın Türkiye'den çekilme kararı alması ve
silah bırakma sürecine dönük yeni adımların atılacağının açıklanması, "terörsüz Türkiye" yol haritasındaki ilerlemenin somut sonuçlarıdır. Terör unsurlarının Türkiye'den çekilmesi ve silah bırakmaya dair yeni adımların açıklanması ana hedefe uygun ilerlemelerdir.
Yol haritası "terörsüz Türkiye" hedefi için olumlu sonuçlar üretmeye devam etmektedir.
"Terörsüz Türkiye" süreci demokrasimizin tüm tehditlerden arındırılması için atılmış stratejik ve tarihi bir adımdır. Bunun doğal ve ayrılmaz sonucu olan "terörsüz bölge" hedefi, komşu ülkeler başta olmak üzere yakın bölgemizde, terör örgütleri üzerinden emperyalist vesayet kurulmasına karşı bir duruştur.
Sayın Bahçeli'nin tarihi çağrısı ile oluşan stratejik-politik zemin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın yüksek iradesiyle sürecin bir devlet politikasına dönüşmesi, zamanın ruhuna uygun ve etrafımızdaki meydan okumalara cevap niteliğinde büyük bir çerçeve inşa etti.
Yüce Meclis'in farklı partilerden oluşan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarıyla olgunlaşan desteği ve yol göstericiliği, sürecin yegane "siyasal özne"sinin milli irade olduğunu net şekilde ortaya koydu.
Bundan sonrasında, silah bırakma ve fesih sürecinin kesintisiz devam etmesine dönük adımların atılması, hedeflere ulaşılmasını sağlayacaktır. Fesih ve silah bırakma sürecinin devam etmesiyle, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çizeceği pozitif çerçeve netleşecektir.
Sürecin her türlü provokasyondan korunması için azami dikkat gösterilmelidir. Yakın bölgemizde gelişen kaos siyasetlerinin arkasındaki odakların, siyasi, istihbari ve fiili sabotaj girişimlerinin farkındayız. Bunlara karşılık kararlılıkla yol haritasını işletiyoruz.
Farklı siyasi görüşten partilerin varlığı ve desteği siyasi zenginliktir, tüm bu sürecin gücüne güç katmaktadır. Bu siyasin zenginliğin "devletimizin nitelikleri"ne ve "milletimizin değerleri"ne uygun biçimde korunması ve ana hedefe ilerlemesi yol açıcı olacaktır.
Süreci ana odağından uzaklaştıran haksız isnatlar ve iftiralarla, marjinal ve maksimalist yaklaşımların yol haritasını zehirleyen yan etkiler oluşturmasına müsaade etmeyeceğiz.
Her bir vatandaşımızın desteğiyle ve kardeşliğimiz, tarih ve kader birliğimizle hedeflerimize ilerliyoruz.
Sayın Cumhurbaşkanımızın yüksek devlet iradesiyle devletimizin tüm kurumları "terörsüz Türkiye" hedefi için çalışmaya kararlılıkla devam etmektedir.
Türkiye Cumhuriyeti gündemine hakimdir."


EFKAN ALA: YENİ BİR DÖNEMİN KAPILARI AÇILACAK

AK Parti Genel Başkanvekilİ Ala, kararı terörün tasfiyesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendirdiklerini söyledi.

"İç cephemizi tahkim ederek yürüttüğümüz terörsüz Türkiye sürecinde bugün önemli bir eşiği daha geride bırakmış bulunuyoruz." diyen Efkan Ala, terörün tamamen ortadan kalkmasıyla birlikte Türkiye'de yeni bir dönemin kapılarının açılacağını kaydetti.
Ala, dünyada ve Türkiye'deki gelişmelerin ışığında terörsüz Türkiye sürecinin öneminin net olduğunu vurguladı.

"KAZANAN 86 MİLYON VATANDAŞIMIZ OLACAK"

Efkan Ala şöyle devam etti:
"- Enerjisini iç sorunlarıyla tüketmek yerine, fırsatlarına odaklanarak imkan ve kabiliyetlerini tamamıyla Türkiye Yüzyılı hedeflerine yöneltecek bir Türkiye'nin kazananı 86 milyon vatandaşımız, gönül coğrafyamızda umudunu bize bağlamış ve yönünü bize dönmüş kardeşlerimiz ve bütün bölgemiz; kaybedeni ise ülkemizi ve bölgemizi istikrarsızlaştırmak isteyenler, terörden, kandan ve şiddetten beslenenler olacaktır.
- Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Sayın Devlet Bahçeli'nin iradeleri ve dirayetleri ve milletimizin desteği ile ülkemiz, yıllardır her iyinin düşmanı olan bu sorundan kurtulacaktır.
- Ülkemizin ve bölgemizin istikrarını tahkim edecek bu sürecin sonuca ulaşması için, herkesin katkısının önemli olduğunun altını bir kez daha çiziyoruz."

