Soğuk hava dalgası geliyor, yağışlar kuvvetleniyor

Türkiye, Balkanlar üzerinden gelen yağışlı sistemin etkisine giriyor. Bugün Trakya'dan başlayacak sağanak, salı kuzey ve batı bölgelerde etkili olacak. İstanbul, Ankara ve İzmir'de yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor. Sıcaklık ise çarşambadan itibaren azalarak mevsim normallerine dönecek.

Soğuk ve yağışlı hava geliyor, sıcaklık düşüyor. Türkiye, Balkanlar üzerinden gelen yeni yağışlı sistemin etkisine giriyor.

Yağış, sabah saatlerinde Trakya'dan başlayacak. Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de etkili olacak. Özellikle Marmara'da yağışın yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yarın yağış, yurdun kuzey ve batı bölgelerinde yayılacak. Marmara, Kuzey Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Karadeniz'de gök gürültülü sağanak bekleniyor. Ancak çarşamba günü yağışlı sistemin yurdu terk edeceği öngörülüyor.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık, çarşamba günü azalarak normalle dönecek.

3 büyük ilde hava durumu

İstanbul'da bugün ve yarın gök gürültülü kuvvetli sağanak var, çarşamba az bulutlu. Ankara ve İzmir'de ise bugün hava parçalı bulutlu olacak. Yarın her iki şehirde de gök gürültülü sağanak bekleniyor. En yüksek sıcaklık İzmir'de 26, İstanbul'da 25, Ankara'da 24 derece.

