Oto ve Emlakta yeni dönem! Vergi düzenlemesi Meclis'e geliyor

Araç alım satımı ve emlak işlemlerinde yeni dönem başlıyor. Sıfır ve ikinci el araç satışlarında binde 2 harç uygulanacak. Gayrimenkulde yanlış beyan cezası artırılacak, kira gelirlerinde vergi istisnaları da yeniden düzenlenecek.

Meclis gündeminde bu hafta, yeni düzenlemeler görüşülecek. Genel Kurul'da, turizm ve vakıfların yanı sıra, vergiye yönelik düzenlemelerin de gündeme gelmesi bekleniyor. Teklife göre, milli parklarda çevre sorununa sebep olan, havayı suyu kirleten, bitki örtüsüne zarar verenlere, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası verilecek. Milli park alanlarında izin verilen yerlere otel ve konaklama tesisi yapılabilecek.

ARAÇ ALIM SATIMI VE EMLAKTA YENİ DÖNEM

Gündeme gelmesi beklenen diğer bir teklife göre, kuyumculuk, ikinci el taşıt satışı, bazı sağlık kuruluşlarının belgeleriyle, kıymetli madenler ve hayvancılık işletme ruhsatlarından yıllık vergi harcı alınacak. Tescil edilmiş araçların satış ve devir işlemlerine ilişkin harç istisnası da kaldırılacak. Bu işlemlerden satış ve devir bedeli üzerinden bin liradan az olmamak kaydıyla nispi noter harcı alınacak.

Sıfır ve ikinci el araç satışlarından binde iki oranında harç tahsil edilecek. Gayrimenkul satışında yanlış beyanda verilen yüzde 25 oranında ceza bir kat artırılacak. Mesken kira gelirlerinde, emekliler, dul ve yetim aylığı alanlar hariç gelir vergisi istisnası kaldırılacak. Bu grup dışındakiler kira geliri ne kadar olursa olsun vergi ödeyecek.

