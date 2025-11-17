'Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular devam ediyor
Düğünlerde toplu zehirlenme: 72 kişi hastanelik oldu

Trabzon ve Zonguldak'ta iki ayrı düğünde dağıtılan yemeklerden yiyen 72 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırıldı.

17 Kasım 2025
Ortahisar ilçesindeki bir düğüne katılan davetlilerden bazıları, ikram edilen yemeği yedikten bir süre sonra rahatsızlandı.

Karın ağrısı ve mide bulantısı gibi rahatsızlıklar yaşayanlar, kentteki çeşitli hastanelere başvurdu.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle müşahede altına alınan 65 kişinin tedavisi sürüyor.

Zonguldak

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde öğle saatlerinde yapılan bir düğünde ikram edilen tavuk dönerden alan bazı davetliler, aynı yemeği akşam saatlerinde evlerinde de tüketti.

Bir süre sonra baş dönmesi ve kusma şikayetleri görülen 7 kişi, Alaplı Devlet Hastanesine başvurdu.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle gözetim altında tutulan hastalar, işlemlerinin ardından taburcu edildi.

