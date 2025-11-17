27 ilde FETÖ operasyonu: Aralarında aktif kamu çalışanları var
İstanbul merkezli 27 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda aktif kamu görevlisi ve özel sektör çalışanı 71 şüpheliyi yakaladı.
FETÖ'ye yönelik operasyonlar devam ediyor.
Bu sabah İstanbul merkezli 27 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlar düzenlendi.
Açıklamayı, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptı.
İstanbul merkezli Adana, Aksaray, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Bolu, Çanakkale, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kırıkkale, Kırşehir, Manisa, Malatya, Muş, Sakarya, Sivas, Tekirdağ, Amasya, Aydın Bursa, Mersin ve Zonguldak'ta operasyon düzenlendiğini duyuran Yerlikaya, 71 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Şüphelilerin; FETÖ'ye üye oldukları, örgüte ait şirketlerde daha önce çalıştıkları, örgütün gizli haberleşme yöntemini kullandıkları ve örgütün emniyet mahrem yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri tespit edildi.
"KARARLILIKLA DEVAM EDİYORUZ"
Yerlikaya, paylaşımında "Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz." dedi.