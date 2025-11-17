'Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular devam ediyor
'Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular devam ediyor
Öğretmenlere yüzde 35'e varan kasko indirimi
Öğretmenlere yüzde 35'e varan kasko indirimi
Sponsorlu İçerik
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı personeli maaş promosyonu netleşti
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı personeli maaş promosyonu netleşti
27 ilde FETÖ operasyonu: Aralarında aktif kamu çalışanları var
27 ilde FETÖ operasyonu: Aralarında aktif kamu çalışanları var
Bakan Tekin: Her yeni başlangıç, yeni hedefleri beraberinde getirir
Bakan Tekin: Her yeni başlangıç, yeni hedefleri beraberinde getirir
2026 yılı bütçe görüşmeleri komisyonda devam edecek
2026 yılı bütçe görüşmeleri komisyonda devam edecek
Ev kiralamada yeni dönem: Ev sahiplerinden 'senet' şartı
Ev kiralamada yeni dönem: Ev sahiplerinden 'senet' şartı
Ara tatil sona erdi, milyonlarca öğrenci yeniden sınıflarda
Ara tatil sona erdi, milyonlarca öğrenci yeniden sınıflarda
Oto ve Emlakta yeni dönem! Vergi düzenlemesi Meclis'e geliyor
Oto ve Emlakta yeni dönem! Vergi düzenlemesi Meclis'e geliyor
Yağışlara kısa ara: Yaz havası geri dönüyor!
Yağışlara kısa ara: Yaz havası geri dönüyor!
Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem
Kabine bugün yoğun gündemle toplanıyor
Kabine bugün yoğun gündemle toplanıyor
PMYO'da acı olay: Öğrenci 5. kattan atladı
PMYO'da acı olay: Öğrenci 5. kattan atladı
DSİ, 1.389 personel alımı gerçekleştirecek
DSİ, 1.389 personel alımı gerçekleştirecek
Başsavcılık: Futbolda bahis soruşturması genişleyebilir
Başsavcılık: Futbolda bahis soruşturması genişleyebilir
43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğu arttı
43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğu arttı
'Şule Çet'in katili tahliye edildi' iddiasına yalanlama
'Şule Çet'in katili tahliye edildi' iddiasına yalanlama
Türkiye, Portekiz için askeri gemi üretecek
Türkiye, Portekiz için askeri gemi üretecek
Konya'dan çıktı Afrika'da orduların envanterine girdi
Konya'dan çıktı Afrika'da orduların envanterine girdi
TBMM'ye iki adet otomatik depozito iade makinesi konuldu
TBMM'ye iki adet otomatik depozito iade makinesi konuldu
'Erdoğan kimsenin cesaret edemediği birçok yasağı kaldırdı'
'Erdoğan kimsenin cesaret edemediği birçok yasağı kaldırdı'
13 şüpheli 'özel vasfa haiz üye' konumunda
13 şüpheli 'özel vasfa haiz üye' konumunda
ESK'den Macaristan'daki şirket ortaklığı iddialarına yalanlama
ESK'den Macaristan'daki şirket ortaklığı iddialarına yalanlama
Kiracıların %70'i zam kurbanı: Ev arayışında birinci kriter 'uygun fiyat'
Kiracıların %70'i zam kurbanı: Ev arayışında birinci kriter 'uygun fiyat'
Metro tünelleri acil durumlarda sığınak olarak kullanılacak
Metro tünelleri acil durumlarda sığınak olarak kullanılacak
Dev market adını değiştirdi: Hedef 2026'da 150 yeni mağaza açmak
Dev market adını değiştirdi: Hedef 2026'da 150 yeni mağaza açmak
MEB'den öğretmen ataması raporu: Kadronun %80'i yenilendi
MEB'den öğretmen ataması raporu: Kadronun %80'i yenilendi
Yargıtay onadı: Eski sevgilisinin fotoğraflarını sokaklara yapıştıran sanığa hapis!
Yargıtay onadı: Eski sevgilisinin fotoğraflarını sokaklara yapıştıran sanığa hapis!
Milli Dayanışma Komisyonu ikinci kez güvenlik bürokrasisini dinleyecek
Milli Dayanışma Komisyonu ikinci kez güvenlik bürokrasisini dinleyecek
TBMM'de yoğun hafta: İşte gündemdeki konular!
TBMM'de yoğun hafta: İşte gündemdeki konular!
Ana sayfaHaberler Eğitim

Ara tatil sona erdi, milyonlarca öğrenci yeniden sınıflarda

2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci ara tatili sona erdi. 9 günlük tatilin ardından yaklaşık 18 milyon öğrenci yeniden ders başı yapacak. 8'inci sınıf öğrencilerinin gireceği Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav, 14 Haziran'da yapılacak. Yükseköğretim Kurumları Sınavı 21-22 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Kasım 2025 07:37, Son Güncelleme : 17 Kasım 2025 07:38
Yazdır
Ara tatil sona erdi, milyonlarca öğrenci yeniden sınıflarda

9 günlük birinci ara tatil sona erdi. Yaklaşık 18 milyon öğrenci için birinci dönem kaldığı yerden devam edecek.

Okulöncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında eğitim-öğretim gören yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1 milyon 200 bin öğretmen ilk yarıyıl tatilinin sona ermesiyle yeniden ders başı yapacak.

8'inci ve 12'nci sınıf öğrencileri sınav heyecanı yaşayacak. LGS 14 Haziran, YKS 21-22 Haziran tarihlerinde yapılacak.

Yarıyıl tatili 19 Ocak'ta

Bu sene yarıyıl tatili 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak, 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. 2. dönem 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak, 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönemin ara tatili ise 16-20 Mart arası gerçekleşecek.

MEB'in yayınladığı eğitim takvimi şöyle:

Birinci dönem ara tatili: 10-14 Kasım 2025

Yarıyıl (sömestr) tatili: 19 - 30 Ocak 2026

İkinci dönem başlangıcı: 2 Şubat 2026

İkinci dönem ara tatili: 16 - 20 Mart 2026

Okulların kapanışı: 19 Haziran 2026

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber