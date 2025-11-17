Yağışlara kısa ara: Yaz havası geri dönüyor!
Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde hava durumu raporu: Sıcaklık değerleri, rüzgar yönleri ve pus-sis beklentileri detaylandırıldı.
Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artacağı, kuzeybatı kesimlerde ise mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Rüzgar genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğleden sonra ise Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Türkiye genelinde hava durumu parçalı ve az bulutlu olacak. Sabah ve gece saatlerinde birçok bölgede pus ve yer yer sis görülebilir. Özellikle iç ve kuzey kesimlerde bu durum daha belirgin olacak.
Marmara Bölgesi
- Bursa: 24°C, parçalı bulutlu
- Çanakkale: 21°C, parçalı bulutlu
- İstanbul: 20°C, parçalı bulutlu
- Kırklareli: 19°C, parçalı bulutlu
Sabah saatlerinde Trakya kesiminde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgar öğleden sonra güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli esecek.
Ege Bölgesi
- Afyonkarahisar: 17°C, parçalı ve az bulutlu
- Denizli: 21°C, parçalı ve az bulutlu
- İzmir: 23°C, parçalı ve az bulutlu
- Manisa: 22°C, parçalı ve az bulutlu
Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Kuzey Ege kıyılarında rüzgar kuvvetli olacak.
Akdeniz Bölgesi
- Adana: 23°C, parçalı ve az bulutlu
- Antalya: 24°C, parçalı ve az bulutlu
- Hatay: 20°C, parçalı ve az bulutlu
- Isparta: 17°C, parçalı ve az bulutlu
İç Anadolu Bölgesi
- Ankara: 16°C, parçalı ve az bulutlu
- Eskişehir: 17°C, parçalı ve az bulutlu
- Kayseri: 15°C, parçalı ve az bulutlu
- Konya: 18°C, parçalı ve az bulutlu
Batı Karadeniz Bölgesi
- Bolu: 18°C, parçalı ve az bulutlu
- Düzce: 22°C, parçalı ve az bulutlu
- Sinop: 22°C, parçalı ve az bulutlu
- Zonguldak: 20°C, parçalı ve az bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi
- Amasya: 18°C, parçalı ve az bulutlu
- Rize: 19°C, parçalı ve az bulutlu
- Samsun: 21°C, parçalı ve az bulutlu
- Trabzon: 19°C, parçalı ve az bulutlu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
- Diyarbakır: 15°C, parçalı ve az bulutlu
- Gaziantep: 17°C, parçalı ve az bulutlu
- Mardin: 15°C, parçalı ve az bulutlu
- Siirt: 15°C, parçalı ve az bulutlu
Tüm bölgelerde sabah ve gece saatlerinde pus ile sis görülebilir. Sıcaklıklar genel olarak mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgarın özellikle Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetlenmesi bekleniyor.