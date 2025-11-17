Belediye başkanından 'görgüsüz' sofra için açıklama

İYİ Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın Kayseri'de milyon dolarlık lüks bir oto galeride yaptığı kahvaltıya ait görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.

'BU NEYİN GÖSTERİŞİ?'

Söz konusu görüntülerde Arı'nın lüks otomobili ile galeriye yaptığı ziyaretin ardından oturduğu mükellef kahvaltı sofrası dikkatlerden kaçmadı.

Her ürünün abartılı şekilde kilolarca tabaklara yerleştirildiği kahvaltı sofrasında, vatandaşın fiyatı nedeniyle tadını unuttuğu pastırma, janbonlar, çok sayıda farklı türde peynir ve et ürünü yer aldı.

Görüntülerin milyonlarca etkileşim toplamasının ardından Nevşehir halkı ve sosyal medya kullanıcıları bu duruma isyan ederken, Arı'ya mütevazilik çağrısında bulunuldu.

Rasim Arı: Sofrayı ben hazırlamadım

İYİ Partili Belediye Başkanı Arı, yaptığı yazılı açıklamada, kahvaltının kendi taraflarından ne hazırlandığını ne de paylaşıldığını vurguladı. Açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün sosyal medyada yer alan kahvaltı görüntüleri üzerine yanlış anlaşılmaların önüne geçmek amacıyla bu açıklamayı yapma gereği duydum. Görüntüdeki kahvaltı, ne tarafımızca hazırlanan ne de tarafımızca paylaşılan bir şeydir. Misafir olarak davet edildiğimiz bir ortamdı."