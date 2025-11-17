Ev kiralamada yeni dönem: Ev sahiplerinden 'senet' şartı

Ev sahibi-kiracı anlaşmazlıkları her geçen yıl katlanarak artmaya devam ediyor.

Bazı ev sahiplerinin kiralama için talep ettiği şartlar ise kiracıları zorluyor. Aralarında kefil isteyen de var, sabıka kaydına bakan da... Hatta banka hesap özeti talep eden bile oluyor.

Şimdiler de ise bazı ev sahipleri 12 aylık sözleşmede her ay için bir senet istiyor.

Peki senetle kira yasal mı?

Gayrimenkul Hukuku Uzmanı Ali Güvenç Kiraz, Mal sahibi kira borcunu garanti altına almak amacıyla senet talep edebilir. Senet talep etmesinde Yargıtay herhangi bir hukuka aykırılık görmüyor." dedi.

Kimileri teminat olarak, kimi de kira alamama riskine karşı "Senet şart." diyor. Oysa uzmanlar uyarıyor; her senede imza atılmaz.

Kira bedeli ve depozito bedeli dışında kiracıdan senet talep edilemez.

Depozito senedi 3 ayı geçemez

NTV'den Canan Yıldırım'ın haberine göre, depozito bedeli için düzenlenen senette de bir şart var. Kiraz, depozito için verilecek olan senedin üç aylık kira bedelini geçemeyeceğine dikkat çekiyor.

Üç aydan fazla istenecek senedin, geçerli olmayacağını söyleyen Kiraz, "Bunun haricinde herhangi bir alacak kalemi için; demirbaşlar ve eşyalar için apartman aidat borçları benzeri gibi bir takım borçlar için senet düzenlemek zorunda değildir." ifadelerini kullandı.

Üç aydan fazla senet, Türk Borçlar Kanunu'nda yer alan "kiracı aleyhine düzenleme yasağı" kapsamına gireceğine dikkat çekiliyor.

Kiracı senetlere imza atmadan önce nelere dikkat etmeli?

Kiraz şunları anlattı:

"- Hem kira borcunu ödeme riski ortaya çıkar, hem de senetleri ödeme riski ortaya çıkar. Yani bir konuda aynı anda iki borç ödeme ortaya çıkabilir.

- Kira borcuna yönelik verilen senetlerin hepsinin mutlaka kira sözleşmesinin içine veya kira sözleşmesinin içindeki bir ek protokol; yani senet protokolüne ne için verildiği ve senet numaraları senet tarihleri vade tarihlerinin açık ve aleni şekilde yazılması gerekir."