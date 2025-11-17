2026 yılı bütçe görüşmeleri komisyonda devam edecek

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, 2026 yılı bütçesinin görüşmelerine devam edecek.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 17 Kasım Pazartesi günü İçişleri Bakanlığının, 18 Kasım Salı günü Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının, 19 Kasım Çarşamba günü Dışişleri Bakanlığının, 20 Kasım Perşembe günü Milli Eğitim Bakanlığının, 21 Kasım Cuma günü ise Sağlık Bakanlığının 2026 yılı bütçeleri görüşülecek.

Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu, Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan İslamofobi ve Irkçılık İnceleme Alt Komisyonu gündemlerindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

Salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Kasım Çarşamba günü partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda milletvekillerine hitap edecek.