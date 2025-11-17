'Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular devam ediyor
Emlakta 40 katlık artışa fren

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Emlak vergisiyle ilgili şikayetler geliyor. Bilhassa CHP belediyelerinde fahiş artışlar yapılıyor" diyerek duyurduğu rayiç bedel düzenlemesinin, yakın zamanda Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.

Haber Giriş : 17 Kasım 2025 08:08, Son Güncelleme : 17 Kasım 2025 08:10
Rayiç bedel düzenlemesi, AK Parti'nin vereceği önergeyle torba teklife eklenecek. Rayiç bedel artışlarına yüzde 50-100 arası tavan geliyor. Düzenleme, özellikle büyükşehirlerdeki fahiş artış- lara son verecek. Hem fahiş artışların önüne geçmeyi hem de emlak piyasasında istikrar sağlamayı hedefliyor. Düzenlemenin teknik çerçevesi Ekonomi Koordinasyon toplantısında ele alınırken, önergenin nihai hali yakın zamanda netleşecek.

TAVAN ORAN ARTIŞI

Hazırlanan önergeye göre rayiç bedel artışında tavan oran yüzde 50 ile 100 arasında olacak. Yani artış yüzde 50'nin altına düşmeyecek ancak yüzde 100'ün de üstüne çıkamayacak. Düzenleme 2026-2029 arasında geçerli olacak. Yeni rayiç bedeller ise Kasım 2029'da yeniden belirlenecek. Böylece bazı ilçelerde ve turizm bölgelerinde yaşanan 40 kata varan fahiş artışlar sona erecek. Tavan oran sayesinde hem vatandaşın yükü hafifleyecek hem de emlak piyasasında enflasyona yol açan fiyat sıçramaları önlenecek.


