MEB'in 'Yeşil Vatan' Projesi hayat buldu: Zeytinler kışlık kahvaltılığa dönüştü!
Bakan Kurum yanıtladı: Hangi ile ne kadar sosyal konut yapılacak?
'İstanbul Senin' uygulaması üzerinden veri sızıntısı soruşturması: 6 tutuklama
Eski tip ehliyet sahiplerine uyarı: Son tarih 31 Ekim
2026 yılının hac kura tarihi belli oldu
Erdoğan ve Starmer, Eurofighter Typhonn işbirliği anlaşmasını imzaladı
Amatör maçta biber gazlı müdahale: 2 polise idari soruşturma açıldı
GİB kayıt dışı gelire odaklandı: Beyanname vermeyenler Vergi Dairelerine bildirildi
Antalya Havalimanı Gümrüğünde zimmet operasyonu: 5 memur tutuklandı
Kartlı ödemelerde tarihi yükseliş: Her 5 mağaza içi ödemeden 4'ü temassız
'Bazı hakemler bahis oynuyor' iddiasına Başsavcılıktan soruşturma
AYM: 24 yıl evli kalan çiftin, imza sahte diye evliliği yok sayılamaz
Kamu çalışanına yeni seçenek: Promosyon mu, kredi mi?
Kadın sürücüye saldıran 'trafik zorbası' yakalandı
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Yüzyılın Konut Projesi'nde merak edilen sorular ve yanıtları
Adalet Bakanı Tunç'tan İmamoğlu sorusuna yanıt
Kurtulmuş: Artık sadece demokrasinin konuşulduğu döneme gireceğiz
TFF açıkladı: 152 hakem aktif olarak bahis oynuyor
Bakan Yerlikaya: 110 bin yeni yaka kamerası alınacak
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 20 gözaltı
Yetki belgesiz araç satanlara 102 milyon TL ceza
500 bin konut projesinde fiyatlar belli oldu
e-Devlet'te SGK kolaylığı: 180 hizmet tek noktada
Deniz ulaşımına 'fırtına' engeli: Çok sayıda sefer iptal
'Casusluk' soruşturmasında İmamoğlu, Özkan ve Yanardağ'a tutuklama kararı!
SGK ve Emeklilikte Yeni Düzenlemeler: Maaşlar Artacak
Soğuk hava dalgası geliyor, yağışlar kuvvetleniyor
Konya'da askeri araç şarampole düştü: 4 yaralı
Bayrampaşa Belediyesi seçimlerini Ak Parti adayı kazandı
Cumhuriyetin 102. yılına özel sosyal deney: Bayrak sevgisi kalpleri ısıttı!

Düzce Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yıl dönümü dolayısıyla anlamlı bir sosyal deney gerçekleştirdi. Şehir merkezinde bayrak asma işlemi sırasında görevli personelin senaryo gereği bayrağı elinden kaçırmasıyla, çevredeki vatandaşlar anında müdahale ederek Türk bayrağının yere temas etmemesi için büyük bir hassasiyet gösterdi. Farklı açılardan kayıt altına alınan deneyde, Düzceli vatandaşların bayrağa sahip çıkma refleksi ve gösterdiği özen dikkat çekerken, deney sonunda duyguları sorulan vatandaşlar duygusal anlar yaşadı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Ekim 2025 22:16, Son Güncelleme : 27 Ekim 2025 22:18
Cumhuriyetin 102. yılına özel sosyal deney: Bayrak sevgisi kalpleri ısıttı!

Düzce'de, Cumhuriyetin 102. yılına ithafen yapılan sosyal deneyde vatandaşların bayrak sevgisi dikkati çekti.

Düzce Belediyesin yapılan açıklamaya göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yıl dönümü dolayısıyla Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce sosyal deney yapıldı.

Şehir merkezinde zabıta ekiplerinin bayrak asma işlemi esnasında vatandaşlardan yardım istediği sırada, görevli personel senaryo gereği bayrağı elinden kaçırdı.

Bayrağın yere düşmemesi için ip ayarı önceden yapılmış olsa da vatandaşlar bayrağın yere temas etmemesi için anında müdahale ederek hassasiyet gösterdi.

Sosyal deney boyunca vatandaşların bayrağa sahip çıkma refleksi ve gösterdiği özen, farklı açılardan kayıt altına alındı.

Çekimlerin ardından görüşleri sorulan vatandaşlar, duygusal anlar yaşadı.

Sosyal deney, belediyenin sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.

