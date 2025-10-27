Erdoğan'dan Sındırgı'daki depreme dair açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili birimlerimiz sahada inceleme ve kontrol çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir" açıklamasını yaptı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Ekim 2025 23:33, Son Güncelleme : 27 Ekim 2025 23:33
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının tamamı şu şekilde:
"Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
AFAD'ımız başta olmak üzere ilgili birimlerimiz sahada inceleme ve kontrol çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Biz de süreci yakından takip etmekteyiz.
Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza buyursun"