Adli Olaylar

İstanbul'da kız öğrenci yurdunda dehşet!

Avcılar'da öğrenci yurdunda çıkan bıçaklı kavgada yaralanan genç kız hastaneye kaldırıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Kasım 2025 07:54
İstanbul'da kız öğrenci yurdunda dehşet!

Alınan bilgiye göre, Üniversite Mahallesi'nde bir yurtta kalan 2 kız öğrenci arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında L.D. (23), R.İ'yi (23) bıçakla yaraladı. Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan öğrencinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, L.D'yi kavgada kullandığı bıçakla yakaladı.

