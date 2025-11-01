İstanbul'da kız öğrenci yurdunda dehşet!

Alınan bilgiye göre, Üniversite Mahallesi'nde bir yurtta kalan 2 kız öğrenci arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında L.D. (23), R.İ'yi (23) bıçakla yaraladı. Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan öğrencinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, L.D'yi kavgada kullandığı bıçakla yakaladı.