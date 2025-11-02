Konut kredisi faizleri düşüyor: Sektör satış rekoru bekliyor!
Nitelikli iş gücü hamlesi: Meslek liseleri ve üniversiteler OSB'lerle eşleştiriliyor
Genelge yayımlandı: Yasa dışı bahisle mücadele MASAK'a emanet
İki bin PKK'lı SDG'ye geçti: Devlet çekilme değil tasfiye istiyor!
Kırmızı ette fiyat oyunu: O ilde kaşeleniyor, fiyatı 100 TL artırıyor!
Onur öğretmen yeni görevine başlayamadan vefat etti
TÜGVA'dan sosyal medyadaki iddialara ilişkin açıklama
17 yıllık dava sonuçlandı: Boğaz'daki tarihi yalı Ruslara kaldı
Bakan Şimşek: Amacımız fiyat istikrarını sağlamak
Hulusi Akar'ın pasta ikramı görüntüleri kasıtlı olarak çarpıtıldı
'Yaptığımız hizmetlerin karşılığı olsa yüzde 80-90 oy alırız'
Bakan Kurum: Yalanlara, iftiralara aldırmadık, gereğini yaptık
Yaz Kur'an kurslarından veliler ne kadar memnun?
İlköğretim müfredatına bilinçli tüketici dersi eklenecek
Erdoğan: Şehirlerin kime oy verdiğiyle ilgilenmiyoruz
Ankara'da artan trafik sorununa araç sürücüleri tepkili
Sosyal güvenlik sisteminin kapsamı genişletilecek
6 bin TL'lik alışverişe 1 milyon TL'lik icra geldi
Şimşek: Turizm ve İhracat Cari Dengeyi Destekliyor
Hakan Fidan: Türkiye, İstanbul'da Dördüncü Tur Görüşmeye Hazır
Otomotivde hedef 43,7 milyar dolar ihracat
Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer, cezaevinde ölü bulundu
Zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım'da başlayacak
Aile İçi Tartışma: Baba, 9 Yaşındaki Oğlunu ve Kardeşini Öldürdü
Bakan Bolat: Mal ve hizmet ihracatındaki artış devam edecek
Yurtta kız öğrenciler arasında bıçaklı kavga
Gebze diken üstünde! Bakan Kurum: 16 bina tahliye edildi
Elektrik desteğinde yeni dönem 1 Ocak'ta başlayacak
Bahis Skandalında Geçmiş Maçlar İptal Edilir mi?
Sındırgı'da peş peşe artçı depremler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, yasa dışı bahis, şans oyunları ve kumarla mücadele etmek amacıyla bir yıl süreli "Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı" yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de yayımlanan genelgeyle planın koordinasyonu Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) verildi. MASAK; EGM, TFF, RTÜK, BTK ve BDDK gibi kurumlarla iş birliği içinde çalışacak. Yurt dışı merkezli sanal bahis siteleri, sosyal medya ödeme altyapıları ve kripto varlıklar üzerinden yürütülen faaliyetlerin tespiti, engellenmesi ve uluslararası boyuttaki tüm aşamaların kontrolü için MASAK'a geniş yetki tanındı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yasa dışı bahisle mücadele için Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) görev verdi. Resmi Gazete'de yayımlanan genelgede bir yıl süreli Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı'nın koordinasyonundan MASAK'ta olduğu bildirildi.

Genelgeye göre, sanal mecralar, finansal sistem, reklam ve tanıtım kanalları ile uluslararası boyuttaki tüm aşamaların da tespiti ve engellenmesi amacıyla MASAK'a yetki veriliyor. Kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde çalışacak olan MASAK, sanal bahis ve sanal kumar başta olmak üzere bu tür eylemlerden sorumlu ve eylemlerin gerçekleştirilmesinde iş birliği yapılacak olan kurum ve kuruluşlarla bilgi, belge paylaşımı yapacak.

EYLEM PLANI HAZIRLANDI

Genelgede, aile bütünlüğünü bozan, sosyal ilişkileri zayıflatan, gençler başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerini hedef alan yasa dışı bahis, şans oyunları ve kumar faaliyetlerinin mezkür zararlarının yanı sıra kayıt dışı ekonomiyi artırdığı ve suç gelirlerinin aklanmasına zemin hazırlayarak kamu düzeni açısından ciddi bir tehdit oluşturduğu vurgulandı. Genelgede, yasa dışı bahis, şans oyunları ve kumarla etkin mücadele için MASAK koordinasyonunda yürütülecek eylem planının bir yıl süreli olduğu ifade edildi.

GENİŞ TABANLI ÇALIŞMA

Yenişafak'tan Uğur Duyan'ın haberine göre; MASAK başta EGM, TFF, RTÜK, BTK, BDDK ve SPK olmak üzere futbol kulüpleriyle ortaklaşa çalışacak. Sosyal medya üzerinden ödeme altyapısı geliştiren ve kripto varlıklar gibi araçlarla bu faaliyetlere erişimi kolaylaştıran çoğu da yurt dışı merkezli olan sanal bahis siteleriyle mücadele edecek.

ULUSLARARASI BOYUTU DA VAR

Bu çerçevede, sorunun teknolojik ve finansal altyapısının ulaştığı seviye ve uluslararası boyutunun bulunması nedeniyle hukuki ve idari altyapı güçlendirilecek. Teknik yetkinlik ve denetim kapasitesinin artırılması için kurumlar arası koordinasyonu geliştirilecek. Uluslararası ölçekte iş birlikleriyle sorunun kaynağında çözümüne dair tedbirler alınması sağlanacak.

