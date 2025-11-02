KGK '5. Küresel Medya Buluşması' Alanya'da başlıyor

DAHA önce yurtiçi ve yurtdışında düzenlediği çalıştaylar, ödül törenleri, uluslararası buluşmalar ve medya zirveleriyle Türk medyasının gücünü tüm dünyaya tanıtan Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK), Alanya'da 5'incisi yapılacak Küresel Medya Buluşması ile gazetecilik mesleğine yön verecek nitelikte bir dizi etkinliğe daha imza atacak.

ALANYA'DA DEV BULUŞMA

Alanya'da 5 yıldızlı EFTELYA MARİN Otel'de başlayacak program kapsamında Türkiye'nin 81 ilinden ve 41 ülkeden gelecek gazeteci, medya temsilcisi, akademisyen ve iletişim uzmanı 310 katılımcı Alanya'da buluşacak. Etkinliklerde, dijital dönüşüm çağında gazeteciliğin geleceği, yapay zeka, dezenformasyonla mücadele, etik habercilik, yerel basının güçlendirilmesi ve medya eğitimi gibi birçok konu masaya yatırılacak. KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, programla ilgili olarak, "Alanya buluşmamız, her yıl olduğu gibi bu yıl da sadece bir etkinlik değil; Türk basınının uluslararası platformda sesini daha güçlü duyurması için attığımız stratejik bir adımdır. Gazetecilerimiz, bu program sayesinde hem deneyimlerini paylaşacak hem de mesleğin geleceğine yön verecek bilgi ve beceriler kazanacak. Ayrıca, dünyanın 41 ülkesinden gelecek meslektaşların kaynaşması ve işbirliği için de zemin oluşturacak" dedi.

ÖDÜL TÖRENİYLE BAŞARILAR TAÇLANACAK

Buluşmanın en dikkat çekici bölümlerinden biri de 8 Kasım akşamı Lonicera World Otel balo salonunda yapılacak ödül töreni olacak. Etkinlik boyunca, gazetecilik alanında üstün başarı gösteren isimler, ulusal ve uluslararası projelerde öne çıkan medya profesyonelleri ile küresel çapta başlarılı olmuş devlet adamları, bilim ve spor insanları ile sanatçılar da ödüllendirilecek. KGK Genel Başkanı Dim, bu ödüllerin ülkemizin kamu diplomasisine katkı sunmasının yanısıra mesleki motivasyonu artırmayı ve basın camiasındaki dayanışmayı güçlendirmeyi hedeflediğini belirtti. Bu yıl ödül törenine onur konuğu olarak Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Afrim Gashi ile TC Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılacağını da belirten Dim, "Bu yıl sürpriz bir çok isme takdim edeceğimiz 5'inci Küresel Başarı Ödülleri'nin yanısıra ilk kez Kırım Türkü Gazeteci İsmail Gaspıralı adına da farklı kategorilerde onur ödüllerini takdim edeceğiz" dedi.

MEDYANIN KÜRESEL GÜCÜNÜ PEKİŞTİRİYOR

Kurulduğu günden bu yana hem Türkiye'de hem de dünyada gazeteciler arası dayanışmayı ve mesleki etik ilkeleri güçlendirmeyi amaçlayan Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK), Alanya programıyla birlikte uluslararası alanda Türk basınının etkinliğini bir kez daha gözler önüne sermeyi hedefliyor. KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, program sonunda kamuoyunla paylaşılacak olan sonuç bildirgesinin Türkiye'nin medya politikalarına ve uluslararası medya ilişkilerine ışık tutacak nitelikte olacağını belirtti.