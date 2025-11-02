Bakanlık'tan engelli çocuklara yönelik Türkiye'de bir ilk: 4 ilde başladı!
TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu toplanıyor: Ana gündem 'asgari ücret'
Gözler yarın açıklanacak ekim enflasyonunda: Beklenti ne yönde?
MİT arşivini açtı: Adına romanlar yazılan 'İngiliz Kemal' hakkında olumsuz rapor!
Vekillerden dikkat çekici talepler: Kreş, daha zengin menü, park alanı
Konut kredisi faizleri düşüyor: Sektör satış rekoru bekliyor!
Nitelikli iş gücü hamlesi: Meslek liseleri ve üniversiteler OSB'lerle eşleştiriliyor
Genelge yayımlandı: Yasa dışı bahisle mücadele MASAK'a emanet
İki bin PKK'lı SDG'ye geçti: Devlet çekilme değil tasfiye istiyor!
Kırmızı ette fiyat oyunu: O ilde kaşeleniyor, fiyatı 100 TL artırıyor!
Onur öğretmen yeni görevine başlayamadan vefat etti
TÜGVA'dan sosyal medyadaki iddialara ilişkin açıklama
17 yıllık dava sonuçlandı: Boğaz'daki tarihi yalı Ruslara kaldı
Bakan Şimşek: Amacımız fiyat istikrarını sağlamak
Hulusi Akar'ın pasta ikramı görüntüleri kasıtlı olarak çarpıtıldı
'Yaptığımız hizmetlerin karşılığı olsa yüzde 80-90 oy alırız'
Bakan Kurum: Yalanlara, iftiralara aldırmadık, gereğini yaptık
Yaz Kur'an kurslarından veliler ne kadar memnun?
İlköğretim müfredatına bilinçli tüketici dersi eklenecek
Erdoğan: Şehirlerin kime oy verdiğiyle ilgilenmiyoruz
Ankara'da artan trafik sorununa araç sürücüleri tepkili
Sosyal güvenlik sisteminin kapsamı genişletilecek
6 bin TL'lik alışverişe 1 milyon TL'lik icra geldi
Şimşek: Turizm ve İhracat Cari Dengeyi Destekliyor
Hakan Fidan: Türkiye, İstanbul'da Dördüncü Tur Görüşmeye Hazır
Otomotivde hedef 43,7 milyar dolar ihracat
Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer, cezaevinde ölü bulundu
Zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım'da başlayacak
Aile İçi Tartışma: Baba, 9 Yaşındaki Oğlunu ve Kardeşini Öldürdü
Bakan Bolat: Mal ve hizmet ihracatındaki artış devam edecek
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki 2026 yılı bütçe görüşmelerinde milletvekilleri, yaşam kalitelerini artırmaya yönelik çeşitli talepler dile getirdi. Bazı milletvekilleri, 150 liradan 700 liraya çıkan milletvekili rozet fiyatlarına tepki göstererek, artan maliyet nedeniyle birçok ismin altın yerine metal rozet kullanmaya başladığını belirtti.

Haber Giriş : 02 Kasım 2025 10:38, Son Güncelleme : 02 Kasım 2025 11:07
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki bütçe görüşmelerinde milletvekilleri dikkat çekici talepler dile getirdi.

Türkiye Gazetesi'nden Esma Altın'ın haberine göre; milletvekillerinin taleplerinden bazıları şöyle:

  • Meclis olarak hastanelerin yanı sıra tıp merkezleriyle de anlaşma yapılmalı.
  • Yeterli park alanı sağlanmalı.
  • Meclis hastanesine kapıda erişim kolaylaştırılmalı.
  • Komisyon salonlarındaki sistem sorunu giderilmeli.
  • Menü alternatifleri artırılmalı.
  • Meclis'te ekolojik yaşam için bütçe ayrılmalı.
  • Küçük yaş grupları için Meclis'te yeni kreşler, sınıflar oluşturulmalı.
  • Bazı milletvekilleri ise yakaya takılan milletvekili rozetlerine yapılan zammı eleştirdi. 150 liradan 700 liraya çıkan rozet fiyatları nedeniyle birçok milletvekili altın yerine metal rozet kullanmaya başladı.

