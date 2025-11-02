Bakanlık'tan engelli çocuklara yönelik Türkiye'de bir ilk: 4 ilde başladı!
Dalların altın sarısını don vurdu: 10 dönüm tarladan 2 kasa ayva çıktı

Dünyaya ihracatı yapılan ve Sakarya'nın Geyve ile Pamukova ilçelerinde yetiştirilen coğrafi işaretli dalların altın sarısı ayvanın hasat döneminde zirai don olayı sonrasında verim sıfıra kadar düştü. Her sene sapından yaprağına kadar değerlendirilen ve özenle toplanan dalların altın sarısı, bu sene çiftçinin hayal kırıklığı oldu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 02 Kasım 2025 11:42, Son Güncelleme : 02 Kasım 2025 11:44
Türkiye'nin dünyaya ihraç edilen önemli tarım ürünlerinden biri olan coğrafi işaretli Geyve ayvası, bu yıl zirai don sebebiyle büyük darbe aldı. Sakarya'nın Geyve ve Pamukova ilçelerinde bahçeleriyle ünlü olan çiftçiler, hasat döneminde adeta hayal kırıklığı yaşadı. Her yıl sapından yaprağına kadar değerlendirilen, parlak altın sarısı rengiyle "dalların altını" olarak anılan ayva, bu sezon çiftçinin yüzünü güldürmedi. Geçtiğimiz aylarda etkili olan zirai don, meyve oluşumunu olumsuz etkileyince verim bazı bahçelerde sıfıra kadar düştü. Geyve ve Pamukova'daki birçok üretici, ağaçların çiçek döneminde yaşanan soğuk hava sebebiyle meyve tutumunun olmadığını belirtti. Zirai don sonrasında yetkililerin çalışma başlattığını aktaran Pamukova Ziraat Odası Başkanı Yaşar Ulukaya, çiftçiye dönüm başına 5 bin lira yatırılmaya başlandığını söyledi. Çiftçi Umut Cepheci ise komşularının 10 dönümlük arazisinden yaklaşık 2 kasa ayva topladığını belirtti.

"Eve misafir geldiğinde ikram edecek bir tane ayvamız yok"

Pamukova Ziraat Odası Başkanı Yaşar Ulukaya, "Bu sene doğal afetlerden dolayı maalesef ayva, üzüm, şeftali genel olarak meyvede Pamukova ve Geyve ovasında hiçbir şey yok. Şu anda ayva tarlalarında hasat ve toplama yapılmadı. Eve misafir geldiğinde ikram edecek bir tane ayvamız yok. Ayvada hemen hemen Türkiye'nin yüzde 60'ını Sakarya, Sakarya'nın tamamını Geyve ve Pamukova yetiştirmekte ama şu anda ihracat durumu da yok. Bizim bölgemiz küçük bir Çukurova ama bu sene meyve bakımında en fakir yer oldu. Geçen yıl 40-45 ton civarında bir rekoltemiz vardı bu sene zirai dondan etkilendiği için maalesef hiç yok. Şuanda ayvanın fiyatın çok fark var. Manavlarda veya marketlerdeki tezgahlarda 150 lira bandında fiyatlar görüyorum. Her sene 30-35 lira olan ayva bu sene tezgahlarda çok yüksek fiyatlarda satılıyor. Diğer illerden aldığımız bilgiler doğrultusunda üreticinin elinden 20-25 liraya çıkıyor ama tezgahlarda çok pahalı. Devletimiz, üreticimizin yaptığı masrafların bir kısmını ödedi bununla gurur duyuyoruz. Dönüm başına 5 bin lira gibi bir rakam belirlediler ve üreticimizin hesaplarına yatmaya başladı. Bu da bir bize bir nevi teselli oldu" dedi.

"50-60 ton verim beklerken 2-3 kasa verim çıktı"

Çiftçi Umut Cepheci ise, "Ayvalar ağaçlarda biraz var ama zirai dondan kaynaklı olarak çok küçük. Ayva ağaçlarında yonca hiç yok denecek kadar az var ve hırsızlıklarla uğraşıyoruz. Rekolte yüzde sıfır verim bu sene hiç yok. Komşumuzda 10 dönümlük ayva bahçesi var, buradan 50-60 ton verim beklerken 2-3 kasa verim çıktı" diye konuştu.

