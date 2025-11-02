Papa ziyareti öncesi tarihi keşif: 2000 yıllık beddua ortaya çıktı!
Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun, Birinci Konsil'in 1700. yılında, 28-30 Kasım tarihleri arasında Bursa'nın İznik ilçesini ziyaret etmesi bekleniyor. İznik Gölü'nün su altından çıkarılan bazilikanın kapıları ziyarete açılırken, çıkarılan eserler de ilk kez sergilenmeye başlandı. Sergilenen eserler arasında, "Bilgelikleriyle tanınan ailesiyle birlikte İznik'te yaşayan..." diye başlayan ve mezarı kirletenlere yönelik "yargı gününde yaradana hesap verecekler" bedduasını içeren 2000 yıllık Aurelia Theodote Diogenes'in Mezar Steli büyük ilgi gördü.
Kazı başkanı Prof. Dr. Mustafa Şahin'in büyük emek verdiği Bazilika'da kazı
çalışmalarının devam edeceği öğrenildi. İznik'te keşfedilen bazilikanın halka
açılmasının ardından bazilikaya ziyaretçi sayısı günden günde fazlalaşıyor.
Bazı ziyaretçiler ise İzmir'den ve Van'dan Bazilika'yı görmek için geldiklerini
ifade etti.
Konu ile ilgili konuşan ve Van'dan geldiğini ifade eden Mustafa Yıldırım, "Şimdi burada geçmişin ayak izlerini takip ediyoruz, bizde haberlerden gördük. Papa da buraya gelecekmiş ve 1700. yıl konsili gerçekleşmiş burada. İznik Gölü ile ve tarihi ile gerçekten eşsizmiş" ifadelerini kullandı.