Elazığ'da yüzüne mermi seken yaşlı adam hayatını kaybetti

Kovancılar ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada merminin sekerek yüzüne gelmesi sonucu yaralanan yaşlı adam, bir ayın sonunda yaşam mücadelesini kaybetti.

Elazığ'da yüzüne mermi seken yaşlı adam hayatını kaybetti

29 Eylül günü Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde, araçla gelen bir grup henüz bilinmeyen bir nedenle karşı tarafa ateş açtı.

Diğer tarafın da ateş açarak karşılık vermesi sonucu toplam 2 kişi yaralanırken, yaralılardan biri ise olayla ilgisi olmayan ve çay ocağında oturan 88 yaşındaki Musa Can oldu.

AĞIR YARALANDI

Seken mermilerden birinin yüzüne gelmesi sonucu Can, ağır yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Kovancılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ardından Elazığ'a sevk edildi.

Musa Can, tedavi gördüğü hastanede 33 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Yaşlı adamın, otopsi işlemlerinin ardından Palu ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

