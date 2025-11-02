İddia: CHP'den istifa eden iki isim başkan yardımcılığı görevine getirilecek

Bayrampaşa Belediyesi'nde temmuz ayında Saki Teker ve Ali Karahasanoğlu, isimli iki meclis üyesi CHP'den istifa edip dönemin Belediye Başkanı Hasan Mutlu'yu kamuoyu önünde "yolsuzlukla" suçladı.

16 Eylül 2025'te Hasan Mutlu ve bazı belediye yöneticileri tutuklandı; İçişleri Bakanlığı Mutlu'yu görevden uzaklaştırdı. Bunu izleyen süreçte değişen meclis aritmetiğiyle, 27 Ekim 2025'te iptal edilen seçimlerin ardından yapılan oylamada AK Parti'li İbrahim Akın belediye başkanvekili seçildi.

Oturumda bağımsız üye Saki Teker'in kritik oyu belirleyici oldu. CHP sonuçlara itiraz etti ancak Akın'ın başkanvekilliği ilan edildi ve yönetim fiilen AK Parti'ye geçti.

Halk TVde yer alan iddialara göre Teker ve Karahasanoğlu'nun başkan yardımcılığına yükseltilmesi bekleniyor. Belediye koridorlarında, "CHP'den kopuşu örgütleyen iki isme yönetim payesi veriliyor" yorumları yapılıyor.

İki ismin başkan yardımcılığı için atama yazılarının pazartesi işleme alınacağı, belediye içindeki görev paylaşımının da hafta boyunca belirleneceği konuşuluyor.