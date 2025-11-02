İsrail, ateşkese rağmen Gazze'ye saldırmaya devam ediyor

TPAO Genel Müdürlüğü CHP'li Yavuzyılmaz'ı yalanladı
TPAO Genel Müdürlüğü CHP'li Yavuzyılmaz'ı yalanladı
Bakan Ersoy, Büyük Mısır Müzesi'nin açılış törenine katıldı
Bakan Ersoy, Büyük Mısır Müzesi'nin açılış törenine katıldı
Cezaevinde ölü bulunmuştu: Thodex kurucusu toprağa verildi
Cezaevinde ölü bulunmuştu: Thodex kurucusu toprağa verildi
Bakan Yerlikaya açıkladı: İşte 2024'ün trafik kazası raporu
Bakan Yerlikaya açıkladı: İşte 2024'ün trafik kazası raporu
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Açık görüşte vahşet: Kızına saldırıp duvara fırlattı
Açık görüşte vahşet: Kızına saldırıp duvara fırlattı
Balıkesir'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Hacda yeni dönem: Zorunlu sağlık raporu şartı, vekaletle hac imkanı
Hacda yeni dönem: Zorunlu sağlık raporu şartı, vekaletle hac imkanı
Ehliyet almak için gitti: Felçli ve yatalak hasta olduğu öğrendi!
Ehliyet almak için gitti: Felçli ve yatalak hasta olduğu öğrendi!
HAK-İŞ Başkanı: Bu yapıyla çıkacak asgari ücrete imza atmayız
HAK-İŞ Başkanı: Bu yapıyla çıkacak asgari ücrete imza atmayız
Kabine yarın toplanıyor: 'Terörsüz Türkiye', ekonomi ve Gazze gündemde
Kabine yarın toplanıyor: 'Terörsüz Türkiye', ekonomi ve Gazze gündemde
İTO açıkladı: İstanbul'da fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
İTO açıkladı: İstanbul'da fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Bakanlık'tan engelli çocuklara yönelik Türkiye'de bir ilk: 4 ilde başladı!
Bakanlık'tan engelli çocuklara yönelik Türkiye'de bir ilk: 4 ilde başladı!
TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu toplanıyor: Ana gündem 'asgari ücret'
TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu toplanıyor: Ana gündem 'asgari ücret'
Gözler yarın açıklanacak ekim enflasyonunda: Beklenti ne yönde?
Gözler yarın açıklanacak ekim enflasyonunda: Beklenti ne yönde?
MİT arşivini açtı: Adına romanlar yazılan 'İngiliz Kemal' hakkında olumsuz rapor!
MİT arşivini açtı: Adına romanlar yazılan 'İngiliz Kemal' hakkında olumsuz rapor!
Vekillerden dikkat çekici talepler: Kreş, daha zengin menü, park alanı
Vekillerden dikkat çekici talepler: Kreş, daha zengin menü, park alanı
Konut kredisi faizleri düşüyor: Sektör satış rekoru bekliyor!
Konut kredisi faizleri düşüyor: Sektör satış rekoru bekliyor!
Nitelikli iş gücü hamlesi: Meslek liseleri ve üniversiteler OSB'lerle eşleştiriliyor
Nitelikli iş gücü hamlesi: Meslek liseleri ve üniversiteler OSB'lerle eşleştiriliyor
Genelge yayımlandı: Yasa dışı bahisle mücadele MASAK'a emanet
Genelge yayımlandı: Yasa dışı bahisle mücadele MASAK'a emanet
İki bin PKK'lı SDG'ye geçti: Devlet çekilme değil tasfiye istiyor!
İki bin PKK'lı SDG'ye geçti: Devlet çekilme değil tasfiye istiyor!
Kırmızı ette fiyat oyunu: O ilde kaşeleniyor, fiyatı 100 TL artırıyor!
Kırmızı ette fiyat oyunu: O ilde kaşeleniyor, fiyatı 100 TL artırıyor!
Onur öğretmen yeni görevine başlayamadan vefat etti
Onur öğretmen yeni görevine başlayamadan vefat etti
TÜGVA'dan sosyal medyadaki iddialara ilişkin açıklama
TÜGVA'dan sosyal medyadaki iddialara ilişkin açıklama
17 yıllık dava sonuçlandı: Boğaz'daki tarihi yalı Ruslara kaldı
17 yıllık dava sonuçlandı: Boğaz'daki tarihi yalı Ruslara kaldı
Bakan Şimşek: Amacımız fiyat istikrarını sağlamak
Bakan Şimşek: Amacımız fiyat istikrarını sağlamak
Hulusi Akar'ın pasta ikramı görüntüleri kasıtlı olarak çarpıtıldı
Hulusi Akar'ın pasta ikramı görüntüleri kasıtlı olarak çarpıtıldı
'Yaptığımız hizmetlerin karşılığı olsa yüzde 80-90 oy alırız'
'Yaptığımız hizmetlerin karşılığı olsa yüzde 80-90 oy alırız'
Bakan Kurum: Yalanlara, iftiralara aldırmadık, gereğini yaptık
Bakan Kurum: Yalanlara, iftiralara aldırmadık, gereğini yaptık
Yaz Kur'an kurslarından veliler ne kadar memnun?
Yaz Kur'an kurslarından veliler ne kadar memnun?
Ana sayfaHaberler Dünya

İsrail, ateşkese rağmen Gazze'ye saldırmaya devam ediyor

Katil İsrail ordusu, 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen, kontrol ettiği "Sarı Hat" bölgesinde bombardıman, patlatma ve yıkım faaliyetlerine devam ediyor.

Haber Giriş : 02 Kasım 2025 19:58, Son Güncelleme : 02 Kasım 2025 19:51
Yazdır
İsrail, ateşkese rağmen Gazze'ye saldırmaya devam ediyor

Filistinli yetkililer, bu saldırılar nedeniyle Gazze'deki insani durumun "felaket" düzeyine ulaştığını bildirdi.

Yerel kaynaklara göre, İsrail ordusu dün gece Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde binaları havaya uçurdu, ayrıca kuzeydeki Beyt Lahiya beldesini topçu ateşiyle hedef aldı.

Unmute

Skip

Stay

Read More

00:00

/

02:32

LIVE

Her iki bölge de, ateşkes anlaşmasıyla İsrail ordusunun fiilen kontrolüne bırakılan Sarı Hat'ın doğusunda yer alıyor. Bu hattın, Gazze Şeridi'nin toplam alanının yarısından fazlasını kapsadığı belirtiliyor.

Yıkım sürüyor, Filistinliler enkaz altından yakınlarını çıkarıyor

Gazze Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal, AA'ya yaptığı açıklamada, İsrail'in bu bölgelerde saldırılarını durdurmadığını vurgulayarak, "İşgal güçleri gece boyunca patlayıcı yüklü robotlarla Şucaiyye'nin doğusunda binaları havaya uçurdu. Aynı zamanda savaş uçakları ve topçu birlikleriyle bombardımanlarını sürdürdü." ifadelerine yer verdi.

Basal, sivil savunma ekiplerinin bir yandan İsrail ordusunun çekildiği bölgelerde yıkıntılar altından Filistinlilerin cansız bedenlerini çıkarmaya, diğer yandan da savaş döneminde oluşturulan geçici mezarlardan cesetleri alarak resmi mezarlıklara nakletmeye devam ettiğini belirtti.

İki yıllık saldırı süresince Filistinliler, yoğun bombardıman ve kuşatma nedeniyle yüzlerce cenazeyi yol kenarı, park, okul ve cami avlularına defnetmek zorunda kalmıştı.

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi, Gazze genelinde onlarca geçici mezar tespit edildiğini açıklamıştı.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana, bazı cenazeler geçici mezarlardan çıkarılarak resmi mezarlıklarda yeniden defnediliyor.

Açlık derinleşiyor, yardımlar göstermelik

Sivil Savunma Sözcüsü Basal, Gazze'deki yaşam koşullarının dayanılmaz hale geldiğini ifade ederek, "Gazze'de her şey felaket durumda. Açlık hala sürüyor. Yardım tırlarının girişi değişmedi. İsrail sadece bazı meyve ve kuruyemiş gibi temel olmayan ürünlerin girişine göstermelik şekilde izin veriyor." dedi.

Filistinli sözcü, halkın büyük bölümünün gelir kaynaklarını yitirdiği için bu ürünleri satın alamadığını, buna karşın temel gıda maddelerinin piyasada bulunmadığını söyledi.

Basal, "İsrail, yardım tırlarını birer propaganda aracına dönüştürdü. Oysa Gazze'ye ulaşan insani yardım miktarı, anlaşmada öngörülenin yalnızca yüzde 24'üne denk geliyor." dedi.

Hamas bugün yaptığı açıklamada, Gazze'ye giren ortalama yardım tırı sayısının yalnızca 136 olduğunu, kalan tırların ise "ticari mal taşıdığını ve halkın bunları satın alma gücünün bulunmadığını" belirtmişti.

Oysa ateşkes anlaşmasına göre Gazze'ye günde 600 yardım tırı girmesi gerekiyordu. Gazze Hükümeti Basın Ofisi, bu sayının hiçbir zaman gerçekleşmediğini bildirdi.

Gazze halkı, ateşkesin yürürlükte olmasına rağmen, gıda yetersizliği, yüksek fiyatlar ve adaletsiz yardım dağıtımı nedeniyle açlık ve yoksullukla boğuşuyor.

Birleşmiş Milletler (BM), Ekim ayı sonunda yaptığı açıklamada, "İsrail saldırılarını durdursa bile Gazze'deki açlık sona ermedi." bilgisine yer vermişti.

İki yıllık yıkım ve ateşkesin ihlali

İsrail'in 8 Ekim 2023'te başlattığı iki yıllık saldırılar, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasıyla sona ermiş görünse de, fiiliyatta işgal ve ihlaller sürüyor.

Bu iki yıl boyunca 68 bin 865 Filistinli hayatını kaybetti, 170 bin 670 kişi yaralandı. Ölenlerin ve yaralıların çoğunu kadınlar ve çocuklar oluşturdu.

BM, Gazze'deki altyapının yüzde 90'ının tahrip olduğunu, yeniden inşa maliyetinin ise yaklaşık 70 milyar dolar olduğunu açıkladı.

İsrail, ateşkesin yürürlüğe girmesinden sonra da anlaşmayı defalarca ihlal etti. Gazze Sağlık Bakanlığı'na göre bu ihlaller sonucu 226 Filistinli öldürüldü, 600 kişi yaralandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber