Bursa'da balkondan düşen 88 yaşındaki adam yaşamını yitirdi
İnegöl ilçesinde apartmanın 1. kat balkonundan düşen 88 yaşındaki adam hayatını kaybederken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde acı olay...
Olay saat 15.00 sıralarında Orhaniye mahallesi Yenişehir caddesinde bulunan 3 katlı apartmanın 1. kat dairesinde yaşandı.
BALKONDAN AŞAĞI DÜŞTÜ
88 yaşındaki Emin Özsoy, iddiaya göre balkondan garajın üzerine çıkmak için adım attı.
Garaj çatısındaki plastiğin kırılması sonucu yaklaşık 4 metre yükseklikten düştü.
EKİPLER OLAY YERİNE GELDİ
Olaydan sonra eve gelen ailesi balkondan baktıklarında yaşlı adamın hareketsiz halde buldu.
Olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİĞİ TESPİT EDİLDİ
Sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.
Adamın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.