Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Adana'da bir otomobil markete daldı! Yaralılar var

Adana'da S.Ş.'nin kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak markete daldı. Kazada 4 kişi yaralanırken, 1 kişinin saniye ile canını kurtardığı anlar kamera tarafından görüntülendi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 04 Kasım 2025 09:45, Son Güncelleme : 04 Kasım 2025 09:45
Yazdır
Adana'da bir otomobil markete daldı! Yaralılar var

Adana'nın Yüreğir ilçesinde dün saat 17.30 sıralarında S.Ş. (24) idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen H.B.'ye (29) kısmen çarpıp ardından markete daldı.

4 KİŞİ YARALANDI

Kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, kazada sürücü ile birlikte 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 4 kişi ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

