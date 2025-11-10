Bakan Tekin: Barış İçin Eğitimde İş Birliği

Türkiye ve Malta arasında eğitim alanında iş birliğini güçlendirmeye yönelik mutabakat zaptı, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Malta Eğitim, Gençlik, Spor, Araştırma ve İnovasyon Bakanı Clifton Grima tarafından imzalandı. İki ülke arasında imzalanan bu anlaşma, eğitimde barış, insan hakları ve adaletin öncelenmesini hedefliyor. Bakan Tekin, modern devletlerin temel işlevlerinden birinin barışı ve insan haklarını tesis etmek olduğunu vurgularken, eğitim programlarının da bu değerleri öncelemesi gerektiğini belirtti. Malta tarafı ise iş birliğinin çocukların potansiyelini en üst düzeye çıkarmada önemli bir rol oynayacağını ifade etti.

Eğitimde Barış ve Adalet Vurgusu

Bakan Tekin, dünyada barışı önceleyen ve çocuklara adalet duygusunu aşılayan bir eğitim sistemine ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Türkiye'nin eğitim programlarını insanlığın ortak geleceğine hizmet edecek şekilde revize etmeye çalıştıklarını dile getiren Tekin, farklı ülkelerle yapılan iş birliklerinin bu hedefe katkı sağlayacağını söyledi.

İş Birliğinin Önemi ve Kapsamı

İki ülke arasında imzalanan mutabakat zaptı, eğitimde karşılıklı tecrübe paylaşımını ve sistemlerin geliştirilmesini amaçlıyor.

Bakan Grima, Malta'nın 2050 eğitim vizyonuyla uyumlu olan bu anlaşmanın, çocukların tam potansiyeline ulaşmasına katkı sağlayacağını belirtti.

Malta'nın eğitim ekosistemi, farklı ülkelerden öğrencilere ev sahipliği yaparak uluslararası örnek teşkil ediyor.

Barışa Katkı ve Uluslararası Yaklaşım

Bakan Grima, Malta'nın Ukrayna ve Filistin konusundaki tutumunun net olduğunu ve Filistin Devleti'ni tanıdıklarını ifade etti. Eğitimde yapılan iş birliğinin, hem akademik çevreler hem de öğrenciler için yeni fırsatlar yaratacağı vurgulandı.

Törene Katılım ve Sonuç

İmza törenine Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, Milli Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ünal Eryılmaz ile Malta'nın Ankara Büyükelçisi Marisa Farrugia da katıldı. Tören sonunda karşılıklı hediye takdiminde bulunuldu.