Hangi hakem ne kadar bahis oynadı? Milyonlarca liralık hareketlilik belirlendi

Bahis soruşturması kapsamında Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ile birlikte Klasman Yardımcı Hakemi Erkan Arslan, Klasman Hakemi Nevzat Okat ve Klasman Yardımcı Hakemi Yakup Yapıcı tutuklandı. Hakemlerin 4 yıllık hesap incelemelerinde milyonlarca liralık hareketlilik tespit edildi.

Kaynak : Ekonomim
Haber Giriş : 10 Kasım 2025 19:03, Son Güncelleme : 10 Kasım 2025 19:04
Hangi hakem ne kadar bahis oynadı? Milyonlarca liralık hareketlilik belirlendi

MASAK tarafından incelenen 2021-2025 yıllarına ait finansal hareketlerde hakemlerin bahis sitelerine yüksek tutarlarda para giriş-çıkışı tespit edildi.

Erkan Arslan'ın 10,5 milyon liralık, Yakup Yapıcı'nın 8,5 milyon liralık, Nevzat Okaç'ın 50,2 milyon liralık finansal hareketi olduğu belirlendi. Bu tutarların büyük kısmının bahis siteleriyle ilişkili olduğu belirtildi.

