Hangi hakem ne kadar bahis oynadı? Milyonlarca liralık hareketlilik belirlendi

MASAK tarafından incelenen 2021-2025 yıllarına ait finansal hareketlerde hakemlerin bahis sitelerine yüksek tutarlarda para giriş-çıkışı tespit edildi.

Erkan Arslan'ın 10,5 milyon liralık, Yakup Yapıcı'nın 8,5 milyon liralık, Nevzat Okaç'ın 50,2 milyon liralık finansal hareketi olduğu belirlendi. Bu tutarların büyük kısmının bahis siteleriyle ilişkili olduğu belirtildi.