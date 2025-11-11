18 takımdan sadece 4 tanesinde hiçbir futbolcu bahis oynamadı
Türkiye Futbol Federasyonu, profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturmasında 24'ü Süper Lig'den olmak üzere 1024 futbolcuyu PFDK'ya sevk etmişti. Süper Lig'de bulunan 18 takımdan 14'inde bu futbolcuların yer alması dikkat çekerken yalnızca 4 takımda bahis oynamayan futbolcular yer aldı.
- 🔸 Fenerbahçe
- 🔸 Başakşehir
- 🔸 Gençlerbirliği
- 🔸 Kocaelispor
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bahis soruşturması kapsamında bahis oynayan futbolcuları resmi sitesinden duyurdu.
SÜPER LİG'DEN YALNIZCA 4 TAKIM YER ALMADI
Açıklanan isimler arasında Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'dan isimler de yer aldı. TFF'nin açıkladığı listede, Süper Lig'de yer alan 18 takımdan yalnızca 4 tanesinden futbolcu tespit edilmedi. (Fenerbahçe, Başakşehir, Gençlerbirliği, Kocaelispor)
İŞTE TFF'NİN LİSTESİNDE YER ALAN SÜPER LİG FUTBOLCULARI:
Beşiktaş:
Ersin Destanoğlu
Necip Uysal
Trabzonspor:
Salih Malkoçoğlu
Boran Başkan
Galatasaray:
Metehan Baltacı
Evren Eren Elmalı
Alanyaspor:
İzzet Çelik
Enes Keskin
Yusuf Özdemir
Bedirhan Özyurt
Rizespor:
Efe Doğan
Furkan Orak
Gaziantep FK:
Muhammet Taha Güneş
Nazım Sangare
Göztepe:
İzzet Furkan Malak
Uğur Kaan Yıldız
Antalyaspor:
Kerem Kayaarası
Eyüpspor:
Mükremin Arda Türköz
Kasımpaşa:
Ege Albayrak
Ali Emre Yanar
Fatih Karagümrük:
Furkan Bekleviç
Kerem Yusuf Sirkeci
Samsunspor:
Celil Yüksel
Konyaspor:
Adil Demirbağ
Alassane Ndao
Kayserispor:
Berkan Aslan
Abdulsamet Burak
- 1. Lig'de 77 futbolcu
- 2. Lig'de 282 futbolcu
- 3. Lig'de 629 futbolcu
- Diğer, 9 futbolcu.