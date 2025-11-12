Düşen askeri kargo uçağının enkazında incelemelere başlandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağının enkazında arama kurtarma ve kaza kırım ekibinin incelemelerine başladığını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Kasım 2025 07:27, Son Güncelleme : 12 Kasım 2025 07:30
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağımızın enkazında arama kurtarma ve kaza kırım ekibinin incelemelerine Gürcistan makamları ile koordineli olarak 06.30'da başlanmıştır."