Sponsorlu İçerik
Bakanlıktan yeni yönetmelik: 'Öncesi-sonrası' paylaşımlarına yeni şartlar!

Sağlık Bakanlığı'nın "Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle Türkiye'deki sağlık tesisleri ve çalışanları, sosyal medya ve dijital platformlarda yalnızca bilgilendirme amaçlı paylaşım yapabilecek, ücretli veya sponsorlu içeriklere yer veremeyecek. Ayrıca yanıltıcı görseller, makyajlı fotoğraflar ve hasta yorumları üzerinden tanıtım yapılması yasaklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Kasım 2025 13:46, Son Güncelleme : 12 Kasım 2025 13:46
Türkiye'deki sağlık tesisleri ve sağlık çalışanları, sosyal medya ve dijital platformlarda yalnızca bilgilendirme amacıyla paylaşım yapabilecek, ücretli ya da sponsorlu içeriklere sayfalarında yer veremeyecek.

Sağlık Bakanlığınca hazırlanan "Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelikle Sağlık Bakanlığı, hasta güvenliğini, hasta haklarını ve kamu sağlığını en üst düzeyde koruma hedefi doğrultusunda, sağlık hizmetleri alanındaki tanıtım ve bilgilendirme standartlarını yeniden belirledi.

Özel sağlık kuruluşlarını, sağlık meslek mensuplarını ve uluslararası sağlık turizmi ile uluslararası sağlık turizmi aracı kuruluşlarını kapsayan yönetmelikle, sektörde şeffaf, güvenli ve denetlenebilir bir tanıtım ve bilgilendirme ortamının tesis edilmesi hedefleniyor.

Yönetmelik, Türkiye'nin sağlık turizmindeki küresel konumunu güçlendirmek amacıyla, uluslararası tanıtımlar için özel hükümler getirdi. Yurt dışına yönelik ayrı bir platform üzerinden yürütülmek kaydıyla, Türkçe hariç diğer resmi dillerde sponsorlu tanıtım ve bilgilendirme faaliyeti yapılabilecek.

Düzenlemeyle sağlık turizmi kapsamında Türkiye'ye gelenlerin doğru ve güvenilir bilgiyle en uygun sağlık hizmetine erişimi sağlanacak. Türkiye'de uygulama izni bulunmayan tıbbi işlem ve tedavi yöntemlerine uluslararası sağlık turizmi tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinde yer verilemeyecek. Türkiye'nin uluslararası pazardaki rekabet gücü artırılırken hasta güvenliği de korunacak.

Sağlık hizmetlerinin tanıtımında yanıltıcı görseller kullanılamayacak

Türkiye'deki sağlık tesisleri ve hekimler, sosyal medya ve dijital platformlarda yalnızca bilgilendirme amacıyla paylaşım yapabilecek. Ücretli veya sponsorlu içerik paylaşımlarına ise sayfalarında yer veremeyecek.

Yanıltıcı görseller ve makyajlı fotoğraflar tanıtımlarda kullanılamayacak. Bir işlemin öncesi ve sonrasını gösteren görsellerin aynı teknik şartlarda ve ortamda görüntülenmesi, fotoğraflarda tarihlerin belirtilmesi zorunlu olacak.

Düzenlemeye göre, hasta görselleri ancak yazılı veya elektronik onay ile Hasta Hakları Yönetmeliği'ne uygun biçimde kullanılabilecek.

Hasta yorumları, memnuniyet ifadeleri veya teşekkür mesajları üzerinden tanıtım yapılamayacak. Sağlık hizmetlerinin tanıtımında etik sınırlar korunacak, hastanın rızası esas alınacak.

Sağlık çalışanları, yalnızca yasal olarak sahip oldukları unvanları kullanabilecek. Gerçek dışı uzmanlık veya yanıltıcı unvan belirtemeyecek.

Sağlık kuruluşları, diğer kurumlarla kıyaslama yapamayacak, kişi veya markalara referans vererek tanıtımda bulunamayacak.

Tanıtım hizmetinde hastanın sağlık hizmeti alma kararını etkileyebilecek aldatıcı veya abartılı ifadelere yer verilemeyecek.

Sağlık çalışanları, doğrudan hasta arayarak ya da mesaj göndererek hizmet tanıtımı yapamayacak.

Düzenleme, yalnızca hekimleri değil, diş hekimleri, eczacılar, hemşireler ve diğer tüm sağlık çalışanlarıyla birlikte kamu ve özel tüm sağlık kuruluşlarını kapsıyor.

