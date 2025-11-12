Yönetmelik yayımlandı: Hekimler ve klinikler ücretli, sponsorlu tanıtım yapamayacak

Borsa manipülasyonuna sıkı denetim geliyor: Hapis cezası iki kat artıyor
Borsa manipülasyonuna sıkı denetim geliyor: Hapis cezası iki kat artıyor
Yolda her şeye hazırsın, masrafa değil - Kaskonu şimdi yaptır
Yolda her şeye hazırsın, masrafa değil - Kaskonu şimdi yaptır
Sponsorlu İçerik
Askeri kargo uçağında 20 şehit: Acı haberler baba ocaklarına ulaştı
Askeri kargo uçağında 20 şehit: Acı haberler baba ocaklarına ulaştı
Eski ehliyet sahipleri dikkat! Yenileme yapmayana hasar ödemesi yok
Eski ehliyet sahipleri dikkat! Yenileme yapmayana hasar ödemesi yok
Bakan Işıkhan açıkladı: SGK'ye en çok borcu olan belediyeler!
Bakan Işıkhan açıkladı: SGK'ye en çok borcu olan belediyeler!
MSB: Gürcistan'a düşen kargo uçağında 20 personel vardı
MSB: Gürcistan'a düşen kargo uçağında 20 personel vardı
Türkiye'nin akaryakıt devi iflasın eşiğinde
Türkiye'nin akaryakıt devi iflasın eşiğinde
Park Yeri Bulamayınca Ateş Açtı! Bir Çocuk Öldü, 7 Yaralı 5'i Çocuk
Park Yeri Bulamayınca Ateş Açtı! Bir Çocuk Öldü, 7 Yaralı 5'i Çocuk
Kocaeli'deki fabrika yangınıyla ilgili 7 zanlı tutuklandı
Kocaeli'deki fabrika yangınıyla ilgili 7 zanlı tutuklandı
İBB ve İSKİ'nin yurt dışından aldığı krediler amaç dışı kullanıldı iddiası
İBB ve İSKİ'nin yurt dışından aldığı krediler amaç dışı kullanıldı iddiası
Yerlikaya: Uçağın enkazına ulaşıldı
Yerlikaya: Uçağın enkazına ulaşıldı
Taklit-Tağşiş Listesi güncellendi: Çayda boya, macunda ilaç etken maddesi!
Taklit-Tağşiş Listesi güncellendi: Çayda boya, macunda ilaç etken maddesi!
İmamoğlu iddianamesinde suç örgütünün şeması çizildi
İmamoğlu iddianamesinde suç örgütünün şeması çizildi
Görevi başında kalp krizi geçiren polis memuru şehit oldu
Görevi başında kalp krizi geçiren polis memuru şehit oldu
Erdoğan muhalefete yüklendi: Şehirleri insaflarına terk etmeyeceğiz
Erdoğan muhalefete yüklendi: Şehirleri insaflarına terk etmeyeceğiz
Furkan Bölükbaşı 'suikast ve fiili saldırı' soruşturmasında tutuklandı
Furkan Bölükbaşı 'suikast ve fiili saldırı' soruşturmasında tutuklandı
Bahis Soruşturması 'şikeye' uzayabilir: Geçmiş maçlar iptal olabilir!
Bahis Soruşturması 'şikeye' uzayabilir: Geçmiş maçlar iptal olabilir!
'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' iddianamesi tamamlandı
'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' iddianamesi tamamlandı
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Komisyon aralıkta toplanacak
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Komisyon aralıkta toplanacak
Türkiye'de ilk defa uygulanan 'Çığ Önleme Projesi' o ilde hayata geçirildi
Türkiye'de ilk defa uygulanan 'Çığ Önleme Projesi' o ilde hayata geçirildi
Kapalıçarşı'da para aklandığı iddiasında 4. operasyon: 76 gözaltı
Kapalıçarşı'da para aklandığı iddiasında 4. operasyon: 76 gözaltı
Yüzyılın Konut Projesi'ne ilk gün rekor başvuru
Yüzyılın Konut Projesi'ne ilk gün rekor başvuru
Gabar petrolü ekonomiye nefes aldırıyor: Carı açığa yıllık 2 milyar dolar destek!
Gabar petrolü ekonomiye nefes aldırıyor: Carı açığa yıllık 2 milyar dolar destek!
'Yenidoğan Çetesi' gibi olayların yaşanmaması için TBMM'den öneriler
'Yenidoğan Çetesi' gibi olayların yaşanmaması için TBMM'den öneriler
Asgari ücret senaryoları yenilendi: Masada 3 zam seçeneği var
Asgari ücret senaryoları yenilendi: Masada 3 zam seçeneği var
Sektörler işçi bulamıyor: İş dünyası çözümü ithal işçide buldu!
Sektörler işçi bulamıyor: İş dünyası çözümü ithal işçide buldu!
Altın Yeniden Yükselişe Geçti: İşte Fiyat Artışının Nedeni
Altın Yeniden Yükselişe Geçti: İşte Fiyat Artışının Nedeni
Özel sağlıkta 'lisans' dönemi: Hastane izinleri açık artırma ile verilecek
Özel sağlıkta 'lisans' dönemi: Hastane izinleri açık artırma ile verilecek
Babacan: Bize ne tekliflerle geldikleri hala kayıtlarımızda var
Babacan: Bize ne tekliflerle geldikleri hala kayıtlarımızda var
Konkordato ilan eden ve sahipleri tutuklanan inşaat şirketine kayyum atandı
Konkordato ilan eden ve sahipleri tutuklanan inşaat şirketine kayyum atandı
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Yönetmelik yayımlandı: Hekimler ve klinikler ücretli, sponsorlu tanıtım yapamayacak

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle Sağlık Bakanlığı, hasta güvenliğini korumak amacıyla sağlık hizmetlerindeki tanıtım standartlarını yeniden belirledi. Düzenlemeye göre, sağlık tesisleri ve hekimler sosyal medya ve dijital platformlarda ücretli veya sponsorlu içerik paylaşamayacak ve sadece bilgilendirme amaçlı paylaşımlara izin verilecek. Ayrıca, yanıltıcı görseller, makyajlı fotoğraflar ve hasta yorumları üzerinden tanıtım yapılması yasaklandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 12 Kasım 2025 07:34, Son Güncelleme : 12 Kasım 2025 07:34
Yazdır
Yönetmelik yayımlandı: Hekimler ve klinikler ücretli, sponsorlu tanıtım yapamayacak

Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'ye yayımlanan yönetmelik ile Sağlık Bakanlığı, hasta güvenliğini, hasta haklarını ve kamu sağlığını en üst düzeyde koruma hedefi doğrultusunda, sağlık hizmetleri alanındaki tanıtım ve bilgilendirme standartlarını yeniden belirledi. Özel sağlık kuruluşlarını, sağlık meslek mensuplarını ve uluslararası sağlık turizmi ile uluslararası sağlık turizmi aracı kuruluşlarını kapsayan yönetmelikle; sektörde şeffaf güvenli ve denetlenebilir bir tanıtım ve bilgilendirme ortamının tesis edilmesi hedefleniyor. Yönetmelik, Türkiye'nin sağlık turizmindeki küresel konumunu güçlendirmek amacıyla, uluslararası tanıtımlar için özel hükümler getirdi. Yurt dışına yönelik ayrı bir platform üzerinden yürütülmek kaydıyla, Türkçe hariç diğer resmi dillerde sponsorlu tanıtım ve bilgilendirme faaliyeti yapılabilecek.

Türkiye'nin uluslararası pazardaki rekabet gücü artırılacak

Düzenlemeyle sağlık turizmi kapsamında ülkemize gelenlerin doğru ve güvenilir bilgiyle en uygun sağlık hizmetine erişimi sağlanacak. Türkiye'de uygulama izni bulunmayan tıbbi işlem ve tedavi yöntemlerine uluslararası sağlık turizmi tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinde yer verilemeyecek. Türkiye'nin uluslararası pazardaki rekabet gücü artırılırken hasta güvenliği de korunacak.

Sağlık hizmetlerinin tanıtımında yanıltıcı görseller kullanılamayacak

Türkiye'deki sağlık tesisleri ve hekimler, sosyal medya ve dijital platformlarda yalnızca "bilgilendirme" amacıyla paylaşım yapabilecek. Ücretli veya sponsorlu içerik paylaşımlarına ise sayfalarında yer veremeyecek. Yanıltıcı görseller, makyajlı fotoğraflar tanıtımlarda kullanılamayacak. Bir işlemin öncesi ve sonrasını gösteren görsellerin aynı teknik şartlarda ve ortamda görüntülenmesi, fotoğraflarda tarihilerin belirtilmesi zorunlu olacak. Düzenlemeye göre, hasta görselleri ancak yazılı veya elektronik onay ile Hasta Hakları Yönetmeliği'ne uygun biçimde kullanılabilecek. Hasta yorumları, memnuniyet ifadeleri veya teşekkür mesajları üzerinden tanıtım yapılamayacak. Sağlık hizmetlerinin tanıtımında etik sınırlar korunacak, hastanın rızası esas alınacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber