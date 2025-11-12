Erdoğan'dan uçak kazasıyla ilgili son bilgiler
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Bandırma Limanı'ndaki hayvan iddialarına DMM'den yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Bandırma Limanı'nda "kaçak ve kimliksiz büyükbaş hayvanların yasa dışı sokulmaya çalışıldığı" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. DMM, 15 işletme adına Uruguay'dan ithali planlanan 2 bin 901 baş damızlık sığırın ülkeye girişine, yapılan veteriner kontrollerinde bazı hayvanlarda kulak küpesi ve kimlik çipi bulunmadığı ve 469 hayvanın seçim listeleriyle uyumlu olmadığı gerekçesiyle izin verilmediğini açıkladı.

Haber Giriş : 12 Kasım 2025 14:40, Son Güncelleme : 12 Kasım 2025 14:46
Bandırma Limanı'ndaki hayvan iddialarına DMM'den yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Bandırma Limanı'nda kaçak ve kimliksiz büyükbaş hayvanların yasa dışı şekilde ülkeye sokulmaya çalışıldığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, bazı basın organlarında ve sosyal medya platformlarında yer alan "Bandırma Limanı'nda kaçak ve kimliksiz büyükbaş hayvanların yasa dışı şekilde ülkeye sokulmaya çalışıldığı, hayvanların açlıktan öldüğü ve geminin gizlice limana döndüğü" yönündeki iddiaların dezenformasyon içerdiği belirtildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin, halk sağlığını, hayvan sağlığını ve ulusal hayvancılık varlığını riske atacak hiçbir uygulamaya izin vermediği vurgulanan açıklamada, Bandırma Limanı'nda yürütülen tüm veteriner kontrolleri ve dezenfeksiyon işlemlerinin de ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda titizlikle gerçekleştirildiği kaydedildi.

Bu kapsamda, 15 işletme adına Uruguay'dan ithali planlanan 2 bin 901 baş damızlık sığır için 21 Ekim'de Bandırma Limanı Veteriner Sınır Kontrol Noktası'na başvurulduğu aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Yapılan incelemelerde, bazı hayvanlarda kulak küpesi veya elektronik kimlik çipinin bulunmadığı, 469 hayvanın seçim listeleriyle uyumlu olmadığı tespit edilmiştir. Söz konusu uygunsuzluklar nedeniyle sevkiyatın ülkeye girişine izin verilmemiş, ilgili 15 Veteriner Sağlık Sertifikası'na 'ret' şerhi düşülerek karar 23 Ekim 2025'te Gümrük Müdürlüğüne bildirilmiştir. Buna karşılık firmalar, alınan karara itiraz ederek yargı süreci başlatmış, bu süreçte gemiyi Bandırma açıklarında bekletmişlerdir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, manipülatif amaçlarla servis edilen asılsız iddialara itibar edilmemesi önemle duyurulur."

