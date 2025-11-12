Bakan Fidan: Gazze, Filistin'in bir parçasıdır

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Fidan konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye ile Mısır ilişkilerinde önemli aşama kaydettik. Mısır ile askeri alanlarda da iş birliğimiz artmakta. Ticaret hacmimizi 15 milyar dolara çıkarmaya çalışıyoruz.

Gazze'nin yönetimi için yasal ve siyasi çerçeve belirlenmelidir. Bugün Gazze'ye ulaştırılacak bir yardım gemimiz Mersin'den El Ariş Limanı'na hareket etti. Önümüzdeki günlerde Mısır'ın ev sahipliğinde düzenlenecek Gazze Konferansı'na katkımızı sunacağız. Uluslararası toplum "Gazze, Filistin'in bir parçasıdır" onu aklında tutmalıdır."