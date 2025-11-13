İBB'nin metro ihalelerinde 697 milyon liralık kamu zararı iddiası
Futbolda bahis soruşturması | PFDK cezaları açıkladı
Bakan Şimşek duyurdu: Vergi ve SGK borçlarına kolaylık geldi
Konut satışlarında ilk 10 ayda tüm zamanların rekoru kırıldı!
DK'de memurun üyesi olduğu sendika temsilcisi de yer alacak
Kreş bahanesiyle rüşvet iddiaları iddianameye girdi
Bakan Kurum paylaştı: 350 bin gurur, 350 bin umut
İstanbul yollarında hız sınırları değişti!
MSB'den düşen askeri uçakla ilgili açıklama: Uçuşları durduruldu
TÜRK-İŞ'ten Bakanlığa çağrı: İSG İhmallerine hapis cezası getirilsin!
MSB açıkladı: Son şehidin naaşına da ulaşıldı
Konut satışları ekimde yavaşladı: En çok konut satılan iller!
MEB BİLSEM Öğrenci Tanılama Kılavuzunu yayımlandı
Benzine hafta sonu zam geliyor!
Altın fiyatları yükseliş serisini 5. güne taşıdı
Listesi güncellendi: Ünlü markanın çayında boya çıktı!
Memur zammı yüzde 20 sınırını geçiyor! İşte bu zamdan etkilenecek kalemler
Kara kutu bulundu: 'İhmal ya da kusur var mı?' araştırılacak
Uzmanı yanıtladı: Yapay Zeka, öğretmenin yerini alır mı?
Jandarma ve SGK Yönetmeliğinde Değişiklik: Madalya yetkisi Bakana verildi
Kağıthane'de bir binada patlama yaşandı
MHP'den memur ve emeklilere 'refah payı verilsin' talebi
Cizre Adliyesi önünde silahlı saldırı: 1 ölü 1 yaralı
Şehidin annesine vasiyeti: 'Şehit olacağım, sen de vatan sağ olsun diyeceksin
Diyarbakır'da 6 gündür kayıp polis, sazlık alanda ölü bulundu
Bakan Fidan: Gazze, Filistin'in bir parçasıdır
Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi
Antalya'da Polis Memuru Dehşet Saçtı: Eşi ve İki Çocuğunu Öldürdü
Türkiye genelinde 3 gün sürecek yağışlar bekleniyor
Okulda Öğrencilerine Cinsel İstismarda Bulunan Öğretmene 204 Yıl Hapis İstemi
Dışişleri istedi UKOME'de karara bağlandı: Konsolosluk önündeki park yeri ücretli olacak!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, Beşiktaş'taki Slovakya İstanbul Başkonsolosluğunun binası önündeki 3 araçlık park yerinin ücretli olması kararlaştırıldı. Kararın, Bratislava'daki Türkiye Büyükelçiliğine uygulanan ücrete karşılık mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde Dışişleri Bakanlığı'nın talebi üzerine alındığı bildirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Kasım 2025 14:45, Son Güncelleme : 13 Kasım 2025 14:55
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında Beşiktaş'taki Slovakya Başkonsolosluğunun önündeki park yerinin mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde ücretli olması kabul edildi.

UKOME toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin başkanlığında Eyüpsultan'daki Artİstanbul Feshane'de yapıldı.

Toplantıda, minibüs, taksi ve servis gibi toplu ulaşım aracının taşımacılık dışında gayri yasal gasp, hırsızlık, kaçakçılık, organize suç faaliyetleri ve benzeri suçlarda kullanılmasının tespit edilmesinden dolayı 11 şoförün "Toplu taşıma aracı kullanım belgesi" iptal edildi. Şoförlerin taşımacılık faaliyeti gerçekleştirme hakkı da geri alındı.

Toplantıda, 2 bin 452 plakaya "emniyet kemeri", "belirtilen yere gelinmemesi durumu", "sigara içilmesi" ve "ruhsatsız çalışma" gibi nedenlere yönelik emniyet veya zabıtaca tutanak altına alınan cezalar, karara bağlandı.

Toplam 1389 şoföre "cep telefonu kullanma", "fazla yolcu", "dikkatsiz araç kullanımı" ve "yanlış parklanma" gibi suçlardan dolayı verilen cezaların karara bağlanması kabul edildi.

Toplu taşıma kullanım belgesi yeterliliğini kaybeden 31 şoförün, adli sicil kaydı oluşması veya ehliyetlerine el konulması nedeniyle başvurularının reddedilmesine karar verildi.

Toplu Ulaşım Hizmeti Müdürlüğü Ruhsat Sistemi'nde kayıtlı servis plakasının çoğaltılarak başka bir araçta daha kullanılmasının emniyet ekiplerince tespiti üzerine "Toplu ulaşım çalışma ruhsatı ve güzergah kullanım izin belgesi" iptal edildi.

Slovakya Başkonsolosluğunun önünde park yeri

Toplantıda, Beşiktaş'taki Slovakya İstanbul Başkonsolosluğunun binasının önündeki park yerinin ücretli olması da görüşüldü.

Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürü Rıdvan Oğul, Bratislava'daki Türkiye'nin Slovakya Büyükelçiliğinin kullandığı 3 araçlık park yerine Bratislava Belediyesince ücret uygulandığını kaydetti.

Dışişleri Bakanlığının da buna karşı mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde Beşiktaş'taki Slovakya Başkonsolosluğunun önündeki park yeri için bu uygulamanın yapılmasını talep ettiğini aktaran Oğul, "Biz de bu konuyu UKOME gündemine taşıdık. Halihazırda belirlenmiş 3 araçlık park yerinin ücretli hale getirilmesi hususunu arz ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Toplantıda, söz konusu park yerinin ücretli olması oy birliğiyle kabul edildi.

