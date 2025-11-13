İBB'nin metro ihalelerinde 697 milyon liralık kamu zararı iddiası
Futbolda bahis soruşturması | PFDK cezaları açıkladı
Bakan Şimşek duyurdu: Vergi ve SGK borçlarına kolaylık geldi
Konut satışlarında ilk 10 ayda tüm zamanların rekoru kırıldı!
DK'de memurun üyesi olduğu sendika temsilcisi de yer alacak
Kreş bahanesiyle rüşvet iddiaları iddianameye girdi
Bakan Kurum paylaştı: 350 bin gurur, 350 bin umut
İstanbul yollarında hız sınırları değişti!
MSB'den düşen askeri uçakla ilgili açıklama: Uçuşları durduruldu
TÜRK-İŞ'ten Bakanlığa çağrı: İSG İhmallerine hapis cezası getirilsin!
MSB açıkladı: Son şehidin naaşına da ulaşıldı
Konut satışları ekimde yavaşladı: En çok konut satılan iller!
MEB BİLSEM Öğrenci Tanılama Kılavuzunu yayımlandı
Benzine hafta sonu zam geliyor!
Altın fiyatları yükseliş serisini 5. güne taşıdı
Listesi güncellendi: Ünlü markanın çayında boya çıktı!
Memur zammı yüzde 20 sınırını geçiyor! İşte bu zamdan etkilenecek kalemler
Kara kutu bulundu: 'İhmal ya da kusur var mı?' araştırılacak
Uzmanı yanıtladı: Yapay Zeka, öğretmenin yerini alır mı?
Jandarma ve SGK Yönetmeliğinde Değişiklik: Madalya yetkisi Bakana verildi
Kağıthane'de bir binada patlama yaşandı
MHP'den memur ve emeklilere 'refah payı verilsin' talebi
Cizre Adliyesi önünde silahlı saldırı: 1 ölü 1 yaralı
Şehidin annesine vasiyeti: 'Şehit olacağım, sen de vatan sağ olsun diyeceksin
Diyarbakır'da 6 gündür kayıp polis, sazlık alanda ölü bulundu
Bakan Fidan: Gazze, Filistin'in bir parçasıdır
Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi
Antalya'da Polis Memuru Dehşet Saçtı: Eşi ve İki Çocuğunu Öldürdü
Türkiye genelinde 3 gün sürecek yağışlar bekleniyor
Okulda Öğrencilerine Cinsel İstismarda Bulunan Öğretmene 204 Yıl Hapis İstemi
KKM bakiyesi 100 milyar liranın altına indi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 7 Kasım haftasında yaklaşık 27 milyar 317 milyon lira artarak 21 trilyon 580 milyar 855 milyon liradan, 21 trilyon 608 milyar 172 milyon liraya çıktı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Kasım 2025 14:53, Son Güncelleme : 13 Kasım 2025 14:53
KKM bakiyesi 100 milyar liranın altına indi

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 366 milyar 212 milyon lira azalarak 25 trilyon 5 milyar 327 milyon lira oldu.

- Tüketici kredileri 2 trilyon 702 milyar liraya çıktı

Tüketici kredilerinin tutarı, bu dönemde 9 milyar 230 milyon lira artarak 2 trilyon 702 milyar 177 milyon liraya yükseldi.

Söz konusu tutarın 647 milyar 261 milyon lirası konut, 48 milyar 932 milyon lirası taşıt ve 2 trilyon 5 milyar 985 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu. Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 28 milyar 742 milyon lira artarak 3 trilyon 229 milyar 284 milyon lira oldu.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,6 azalarak 2 trilyon 549 milyar 178 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Bireysel kredi kartı alacaklarının 939 milyar 15 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 610 milyar 162 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

- Yasal öz kaynaklar arttı

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 7 Kasım itibarıyla önceki haftaya göre 8 milyar 428 milyon lira artışla 541 milyar 944 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 396 milyar 483 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 563 milyon lira artarak 4 trilyon 652 milyar 238 milyon lira oldu.

KKM bakiyesi ise geçen hafta 37 milyar 630 milyon lira azalarak 93 milyar 825 milyon liraya geriledi. Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 0,38'ini oluşturdu.

