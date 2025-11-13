İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabına erişim engeli talebi

19 Mart 2025'te gözaltına alınan ve devam eden süreçte tutuklu yargılanmaya devam eden CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına 8 Mayıs'ta erişim engeli getirilmişti.

İmamoğlu'nun erişim engeli kararının ardından paylaşımlarını sürdürdüğü "Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" X hesabı da milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellendi.

İfade Özgürlüğü Derneği'nin Engelli Web oluşumunun belirttiğine göre erişim engeli kararı henüz uygulanmadı.

Engelli Web'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

"Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi X hesabı milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellendi ve karar internet servis sağlayıcılarına iletildi. X platformu hesabı henüz Türkiye'den görünmez kılmadı."