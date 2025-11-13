Yumaklı kaybolan uçakla ilgili acı haberi verdi: Bir Pilot Şehit Oldu
Hırvatistan'da telsiz irtibatı kesilen Orman Genel Müdürlüğü'ne (OGM) ait yangın söndürme uçağının enkazına, Senj kenti yakınlarında ulaşıldı. Uçakta görev yapan pilotun şehit olduğu bildirildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Kasım 2025 21:46, Son Güncelleme : 13 Kasım 2025 21:54
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, OGM'ye ait kaybolan uçağın enkazına ulaşıldığını bildirdi.
Yumaklı, Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Hırvatistan'da telsiz irtibatı kesilen Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağımızın enkazına Hırvatistan'ın Senj kenti yakınlarında ulaşılmıştır.
Elim kazada şehit olan pilotumuza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum.
Orman teşkilatımızın ve aziz milletimizin başı sağ olsun." dedi