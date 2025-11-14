Öğretmenler kırsaldaki öğrencileri yapay zekayla buluşturuyor

Sürücüler dikkat! Uygulama yarın başlıyor, 5 bin 856 lira cezası var
Sürücüler dikkat! Uygulama yarın başlıyor, 5 bin 856 lira cezası var
Öğretmenlere yüzde 35'e varan kasko indirimi
Öğretmenlere yüzde 35'e varan kasko indirimi
Sponsorlu İçerik
11. Yargı Paketi tamamlandı: Gelecek hafta TBMM'ye geliyor
11. Yargı Paketi tamamlandı: Gelecek hafta TBMM'ye geliyor
Yabancıların konut tercihi değişiyor: Yeni gözde Ankara ve Muğla!
Yabancıların konut tercihi değişiyor: Yeni gözde Ankara ve Muğla!
TCMB Anketi: Enflasyon beklentisi yükseldi, dolar tahmini geriledi
TCMB Anketi: Enflasyon beklentisi yükseldi, dolar tahmini geriledi
COINO A.Ş.'ye 'kara para aklama' soruşturması: 17 gözaltı
COINO A.Ş.'ye 'kara para aklama' soruşturması: 17 gözaltı
Uçak kazası şehitleri memleketlerine uğurlandı
Uçak kazası şehitleri memleketlerine uğurlandı
Benzin bu gece zamlanacak!
Benzin bu gece zamlanacak!
Suça sürüklenen çocuk cezaları 11. Yargı Paketi'nden çıktı
Suça sürüklenen çocuk cezaları 11. Yargı Paketi'nden çıktı
Nüfus beka meselesi: Ailelerin yarısında çocuk yok!
Nüfus beka meselesi: Ailelerin yarısında çocuk yok!
Kredi faizleri neden düşmüyor? İşte en uygun krediler
Kredi faizleri neden düşmüyor? İşte en uygun krediler
İş bulmak için bile para lazım! İş bulmanın maliyeti 20 bin TL
İş bulmak için bile para lazım! İş bulmanın maliyeti 20 bin TL
Muğla'daki kazadan kurtulmuştu, Hırvatistan'daki uçak kazasında şehit düştü
Muğla'daki kazadan kurtulmuştu, Hırvatistan'daki uçak kazasında şehit düştü
Halk sağlığını tehdit eden 415 kilogramlık sucuğa el konuldu
Halk sağlığını tehdit eden 415 kilogramlık sucuğa el konuldu
Liste güncellendi: Ünlü markanın çayında boya çıktı!
Liste güncellendi: Ünlü markanın çayında boya çıktı!
Yumaklı kaybolan uçakla ilgili acı haberi verdi: Bir Pilot Şehit Oldu
Yumaklı kaybolan uçakla ilgili acı haberi verdi: Bir Pilot Şehit Oldu
Müdüre değil merdivenden itilen otizmli çocuğa suç attılar!
Müdüre değil merdivenden itilen otizmli çocuğa suç attılar!
DMM'den 'TOKİ' iddialarına yalanlama
DMM'den 'TOKİ' iddialarına yalanlama
Otomatik Vitesli Araçlarda En Ucuz Modeller ve Fiyatları
Otomatik Vitesli Araçlarda En Ucuz Modeller ve Fiyatları
Çocukların suça sürüklenmesi Meclis gündeminde
Çocukların suça sürüklenmesi Meclis gündeminde
İBB'nin metro ihalelerinde 697 milyon liralık kamu zararı iddiası
İBB'nin metro ihalelerinde 697 milyon liralık kamu zararı iddiası
Futbolda bahis soruşturması | PFDK cezaları açıkladı
Futbolda bahis soruşturması | PFDK cezaları açıkladı
Bakan Şimşek duyurdu: Vergi ve SGK borçlarına kolaylık geldi
Bakan Şimşek duyurdu: Vergi ve SGK borçlarına kolaylık geldi
Konut satışlarında ilk 10 ayda tüm zamanların rekoru kırıldı!
Konut satışlarında ilk 10 ayda tüm zamanların rekoru kırıldı!
DK'de memurun üyesi olduğu sendika temsilcisi de yer alacak
DK'de memurun üyesi olduğu sendika temsilcisi de yer alacak
Kreş bahanesiyle rüşvet iddiaları iddianameye girdi
Kreş bahanesiyle rüşvet iddiaları iddianameye girdi
Bakan Kurum paylaştı: 350 bin gurur, 350 bin umut
Bakan Kurum paylaştı: 350 bin gurur, 350 bin umut
İstanbul yollarında hız sınırları değişti!
İstanbul yollarında hız sınırları değişti!
MSB'den düşen askeri uçakla ilgili açıklama: Uçuşları durduruldu
MSB'den düşen askeri uçakla ilgili açıklama: Uçuşları durduruldu
TÜRK-İŞ'ten Bakanlığa çağrı: İSG İhmallerine hapis cezası getirilsin!
TÜRK-İŞ'ten Bakanlığa çağrı: İSG İhmallerine hapis cezası getirilsin!
Ana sayfaHaberler EğitimAna sayfaÖğretmen Öğretmen haberleri

Öğretmenler kırsaldaki öğrencileri yapay zekayla buluşturuyor

Van'da öğretmenler, kırsaldaki okullara giderek verdikleri yapay zeka eğitimleriyle hem öğrencilerin teknolojiden geri kalmamasını hem de yapay zekayı üretken ve bilinçli kullanmalarını sağlıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Kasım 2025 11:21, Son Güncelleme : 14 Kasım 2025 11:21
Yazdır
Öğretmenler kırsaldaki öğrencileri yapay zekayla buluşturuyor

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yeni eğitim öğretim yılının başında öğrencilerin yapay zekayı etik, sorumlu ve kurallara uygun kullanması amacıyla başlattığı "Van Yapay Zeka Eğitim Ağı" projesi devam ediyor.

Projeye kırsal mahallelerdeki okullardan başlayan alanında uzman öğretmenler, gittikleri eğitim kurumlarında ortaokul düzeyindeki öğrencilere yapay zeka eğitimleri vererek, çocukların erken yaşta teknolojiyle üretken biçimde tanışmalarına ve sınava hazırlık sürecinde hedeflerine daha etkin şekilde ulaşabilmelerine öncülük ediyor.

Bu sayede hayatın her alanında kendine yer edinen ve gün geçtikçe gelişen yapay zeka uygulamalarını öğrenen çocuklar, aynı zamanda derslerini pekiştirme fırsatı yakalıyor.

Şu ana kadar kırsal mahallelerdeki 10 köye giderek 300'ü aşkın öğrenciye ulaşan öğretmenler, yıl sonuna kadar bu eğitimleri sürdürmeyi hedefliyor.

- "Yapay zeka artık günümüzün vazgeçilmez bir parçası"

Proje koordinatörü Gülşah Ezgican Akgün, AA muhabirine, öğrencilere yapay zekayı nasıl kullanmaları gerektiğini detaylı bir şekilde öğrettiklerini söyledi.

Günümüzde yapay zekanın çok önemli olduğunu ifade eden Akgün, "Yapay zeka artık günümüzün vazgeçilmez bir parçası ve kullanan kullanmayanın önüne geçiyor. Bizim de buradaki amacımız, öğrencilerimizin yapay zekayı nasıl kullanması gerektiğini öğrenmesini sağlamak." dedi.

Öğrencilerin etki sınırları içinde yaratıcılıklarını kaybetmeden, kendilerinin üretebileceği şekilde ders ve ödev gibi konularda yapay zekayı nasıl kullanmaları gerektiğini öğrettiklerini belirten Akgün, şöyle konuştu:

"Eğitimden sonra uygulamalı olarak nasıl komut yazmaları gerektiğini uygulamalı olarak yaptırıyoruz. Bugüne kadar 10 köy okuluna gittik ve 300'den fazla öğrenciye ulaştık. Sene sonuna kadar bu sayıyı arttıracağımıza inanıyoruz. Öğrencilere yapay zekayı tanıttığımız zaman nasıl ilgili olduklarını görebiliyoruz. Günümüzde artık herkes yapay zekayı kullanıyor. Öğrencilerimizin bu kadar ilgili olması bizi de sevindiriyor. Okullarda eğitimi tamamladıktan sonra öğrenciler yapay zekayı nasıl kullanmaları gerektiğini hemen anlıyorlar. Çok güzel tepkiler alıyoruz ve keyifli vakit geçiriyoruz. Uygulama yaptırdığımızda çok güzel sonuçlar alıyoruz. İnşallah projemiz sayesinde eğitim camiasında büyük kitlelere ulaşacağız."

- "Yapay zekayı derslerimizde ve günlük işlerimizde kullanabilirim"

5. sınıf öğrencisi İsranur Kertiş ise "Daha önce yapay zekayı duymuştum. Bugün öğretmenlerimiz bizlere nasıl kullanabileceğimizi öğretti. Bu uygulama sayesinde her şeyi kolayca öğrenebilirim. Yapay zekayı derslerimizde ve günlük işlerimizde de kullanabilirim, yapay zeka sayesinde anneme bile yardımcı olabilirim." ifadelerini kullandı.

Daha önce yapay zeka uygulamalarını kullandığını belirten 5. sınıf öğrencisi Kübra Kaval da "Yapay zeka çok güzel bir uygulama, istediğimiz her şeyi hızlıca bulabiliyoruz. Öğretmenlerimiz bugün yapay zekayı nasıl daha etkin kullanabileceğimizi öğretti. Herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Öğretmenleri sayesinde yapay zeka ile tanıştığını anlatan 5. sınıf öğrencisi Ayaz Çiçek ise eğitimler sayesinde yapay zekayı nasıl kullanılacağını öğrendiğini dile getirdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber