TPAO'nun 7 petrol sahasında arama ruhsat süresi uzatıldı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki bazı illerde sahip olduğu 7 petrol sahasında arama ruhsat sürelerinin iki yıl uzatılması için müracaat etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün (MAPEG) konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

ARAMA SÜRELERİ UZATILDI

Buna göre, TPAO'nun Batman, Bitlis, Siirt, Adıyaman, Diyarbakır ve Muş'ta yer alan 7 petrol sahasında arama ruhsat sürelerinin Ocak 2026'dan itibaren iki yıl uzatılması için başvuru yapıldı.