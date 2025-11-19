BiP'ten 24 Kasım Öğretmenler Gününe Özel Öğretmenler Günü Kampanyaları

Öğretmenlerimiz ÖBS üzerinden Bakanlığın eğitim politikaları ve uygulamaları hakkında doğrudan ve hızlı şekilde bilgi almakta, aynı zamanda dijital dönüşüm sürecine aktif olarak katılmaktadır.

ÖBS'de kullanılan yerli ve milli teknolojiler sayesinde bilgi güvenliğinde yabancı hizmetlerden bağımsız çalışabilme imkanı sağlanmış ve yabancı uygulamalarda yaşanan erişim sorununun önüne geçilmiştir. Kontrolsüz şekilde sosyal medya ve internet üzerinden yayılan yanıltıcı bilgiler yerine doğru bilgiye bu servisler üzerinden erişilmektedir.



Öğretmen Bilgi Servisi kanalının bilinirliğini artırmak, kullanımını teşvik etmek ve Öğretmenler Günü'nde öğretmenlerimize duyduğumuz saygı ve minneti vurgulamak amacıyla Turkcell'e ait BiP uygulaması tarafından ödüllü kampanyalar düzenlenecektir.

Bu kampanyalar; 24 Kasım'da, 12.00 - 17.00 - 20.00 saatlerinde olmak üzere 3 defa gerçekleştirilecektir. BİP Kanalı üzerinden düzenlenecek her kampanyada, 5 sorunun tamamına doğru yanıt veren öğretmenler bir çekiliş hakkı kazanacaktır. Toplam 3 farklı kampanya, en fazla 3 ayrı çekiliş hakkı sağlar.



Çekilişler, Hedef Çekiliş ve Organizasyon Hizmetleri LTD. ŞTİ. tarafından noter huzurunda halka açık olarak yapılacaktır.



Kampanya genelinde yapılacak olan çekilişle;



Her kampanya için;

" 3 kişiye: Apple iPhone 16 (128 GB)

" 7 kişiye: Aktif Gürültü Engelleme özellikli AirPods 4

" 100 kişiye: 1.000 TL değerinde Turkcell Pasaj Hediye Çeki



BiP'ten 24 Kasım Öğretmenler Günü Kampanyası - 1. Kampanya Yasal Metin



Bu kampanya TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. adına MPİ'nin 12.11.2025 tarih ve E-40453693-255.01.02-81061 sayılı izni ile 24.11.2025 saat 12:00 - 24.11.2025 saat 12:15 tarihleri arasında Hedef Çekiliş tarafından düzenlenmektedir. Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ve Hedef Çekiliş ve Organizasyon Hizmetleri LTD. ŞTİ. çalışanları ile 18 yaşından küçükler düzenlenen piyango ve çekilişe katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilemez. İkramiyeye konu olan eşya ve/veya hizmetin bedeli içinde bulunan KDV+ÖTV gibi vergiler dışındaki vergi ve diğer yasal yükümlülükler talihliler tarafından ödenir. Detaylar; https://turkcell.li/yasalmetin'dır.

BiP'ten 24 Kasım Öğretmenler Günü Kampanyası - 2. Kampanya Yasal Metin



Bu kampanya TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. adına MPİ'nin 12.11.2025 tarih ve E-40453693-255.01.02-81067 sayılı izni ile 24.11.2025 saat 17:00 - 24.11.2025 saat 17:15 tarihleri arasında Hedef Çekiliş tarafından düzenlenmektedir. Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ve Hedef Çekiliş ve Organizasyon Hizmetleri LTD. ŞTİ. çalışanları ile 18 yaşından küçükler düzenlenen piyango ve çekilişe katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilemez. İkramiyeye konu olan eşya ve/veya hizmetin bedeli içinde bulunan KDV+ÖTV gibi vergiler dışındaki vergi ve diğer yasal yükümlülükler talihliler tarafından ödenir. Detaylar; https://turkcell.li/yasalmetin'dır.



BiP'ten 24 Kasım Öğretmenler Günü Kampanyası - 3. Kampanya Yasal Metin



Bu kampanya TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. adına MPİ'nin 12.11.2025 tarih ve E-40453693-255.01.02-81080 sayılı izni ile 24.11.2025 saat 20:00 - 24.11.2025 saat 20:15 tarihleri arasında Hedef Çekiliş tarafından düzenlenmektedir. Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ve Hedef Çekiliş ve Organizasyon Hizmetleri LTD. ŞTİ. çalışanları ile 18 yaşından küçükler düzenlenen piyango ve çekilişe katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilemez. İkramiyeye konu olan eşya ve/veya hizmetin bedeli içinde bulunan KDV+ÖTV gibi vergiler dışındaki vergi ve diğer yasal yükümlülükler talihliler tarafından ödenir. Detaylar; https://turkcell.li/yasalmetin'dır.